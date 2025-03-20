Руководитель центра развития компетенции

HR

Мы в Selectel умеем делать удобными сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения. Таким же комфортным должно быть для наших сотрудников получение новых знаний и выстраивание карьерных треков.

Мы ищем опытного специалиста, который будет не просто руководить организацией обучения, а станет проводником в мире IT-образования. Если ты разбираешься в технологиях, знаешь, какие курсы стоят денег, а какие — только времени, и можешь на равных общаться с разработчиками, девопсами, а также топ-менеджерами, то тебе к нам!