Руководитель центра развития компетенции
Мы в Selectel умеем делать удобными сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения. Таким же комфортным должно быть для наших сотрудников получение новых знаний и выстраивание карьерных треков.
Мы ищем опытного специалиста, который будет не просто руководить организацией обучения, а станет проводником в мире IT-образования. Если ты разбираешься в технологиях, знаешь, какие курсы стоят денег, а какие — только времени, и можешь на равных общаться с разработчиками, девопсами, а также топ-менеджерами, то тебе к нам!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Погружаться в IT-специфику компании, чтобы понимать, какие навыки и знания нужны нашим специалистам прямо сейчас и какие понадобятся завтра
- Быть в постоянном контакте с сотрудниками и руководителями
- Строить систему обучения, которая будет не “для галочки”, а реально полезной и вовлекающей
- Искать, анализировать и выбирать лучшие курсы, тренинги и программы для IT-специалистов — от хардскиллов до софтскиллов
- Выявлять зоны роста для сотрудников и предлагать решения, которые действительно помогут им прокачаться. Участвовать в ревью технических PDP и скиллсетов, создавать новые понятные карьерные треки
- Разрабатывать механизмы оценки качества и полезности обучений
Мы ожидаем
- Технический кругозор или IT-образование. Ты должен понимать, о чем говорят IT-специалисты, и знать, как им помочь с развитием навыков
- Отличное знание рынка IT-образования, опыт работы в сфере обучения
- Опыт лидирования команды
- Умение вдохновлять на развитие и прояснять ценность каждого обучения
- Желание погружаться в детали и смыслы
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .