HR

Руководитель центра развития компетенции

Мы в Selectel умеем делать удобными сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения. Таким же комфортным должно быть для наших сотрудников получение новых знаний и выстраивание карьерных треков.

Мы ищем опытного специалиста, который будет не просто руководить организацией обучения, а станет проводником в мире IT-образования. Если ты разбираешься в технологиях, знаешь, какие курсы стоят денег, а какие — только времени, и можешь на равных общаться с разработчиками, девопсами, а также топ-менеджерами, то тебе к нам!

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Погружаться в IT-специфику компании, чтобы понимать, какие навыки и знания нужны нашим специалистам прямо сейчас и какие понадобятся завтра
  • Быть в постоянном контакте с сотрудниками и руководителями
  • Строить систему обучения, которая будет не “для галочки”, а реально полезной и вовлекающей
  • Искать, анализировать и выбирать лучшие курсы, тренинги и программы для IT-специалистов — от хардскиллов до софтскиллов
  • Выявлять зоны роста для сотрудников и предлагать решения, которые действительно помогут им прокачаться. Участвовать в ревью технических PDP и скиллсетов, создавать новые понятные карьерные треки
  • Разрабатывать механизмы оценки качества и полезности обучений
Мы ожидаем
  • Технический кругозор или IT-образование. Ты должен понимать, о чем говорят IT-специалисты, и знать, как им помочь с развитием навыков
  • Отличное знание рынка IT-образования, опыт работы в сфере обучения
  • Опыт лидирования команды
  • Умение вдохновлять на развитие и прояснять ценность каждого обучения
  • Желание погружаться в детали и смыслы
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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