Продажи

Младший специалист поддержки продаж

Присоединяясь к нашему новому отделу, вы получите возможность непосредственно влиять на формирование и развитие бизнес-процессов с самого начала. Ваши идеи и инициативы будут не только услышаны, но и активно поддержаны руководством, что позволит вам существенно воздействовать на стратегическое направление работы отдела и компании в целом.

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Помогать менеджерам находить новых потенциальных клиентов
  • Собирать и обрабатывать информацию о клиентах, включая данные о компаниях, контактных лицах и потребностям
  • Подготавливать предложения и коммерческие условия для клиентов, выставлять их клиентам
  • Получать заявки на участие в тендерах, проверять на соответствие требованиям тендера, подготавливать и отправлять документы для участия в тендерах
  • Вести поиск ЛПР, собирать информацию о ЛПР, включая их интересы, предпочтения и контакты Взаимодействовать между различными подразделениями компании (например, маркетинг, входящие продажи, исходящие продажи и тд) для выполнения операционных задач
  • Решать возникающие проблемы, связанные с выполнением заказов клиентов
  • Проверять гипотезы
  • Работать с таблицами и большим объемом информации
Мы ожидаем
  • Опыт со схожими задачами от 2х лет
  • Знание программ: AMO CRM, Jira, Confluence - будет преимуществом
  • Коммуникабельность: умение общаться с клиентами, в том числе по телефону, соц. сети Готовность к рутинным операционным задачам
  • Умение планировать работу, расставлять приоритеты
  • Способность ясно и грамотно выражать мысли устно и письменно, опыт переговоров и деловой переписки
  • Умение собирать, анализировать и систематизировать большие объемы информации
  • Знание специфики бизнеса: понимание основ маркетинга, продаж и особенностей IT-рынка: понимание тенденций и особенностей индустрии информационных технологий.
  • Готовность к командировкам - предстоит выезжать на встречи к клиентам, участвовать в конференциям и другим бизнес-мероприятиях
Знание систем/программ
  • AMO CRM
  • JIRA
  • Microsoft Office
  • Социальные сети - Telegram, LinkedIn и тд
Будет плюсом
  • Технические знания в ИТ-сегменте.
      • Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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