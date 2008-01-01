Младший специалист поддержки продаж

Продажи

Присоединяясь к нашему новому отделу, вы получите возможность непосредственно влиять на формирование и развитие бизнес-процессов с самого начала. Ваши идеи и инициативы будут не только услышаны, но и активно поддержаны руководством, что позволит вам существенно воздействовать на стратегическое направление работы отдела и компании в целом.