Младший специалист поддержки продаж
Присоединяясь к нашему новому отделу, вы получите возможность непосредственно влиять на формирование и развитие бизнес-процессов с самого начала. Ваши идеи и инициативы будут не только услышаны, но и активно поддержаны руководством, что позволит вам существенно воздействовать на стратегическое направление работы отдела и компании в целом.
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Помогать менеджерам находить новых потенциальных клиентов
- Собирать и обрабатывать информацию о клиентах, включая данные о компаниях, контактных лицах и потребностям
- Подготавливать предложения и коммерческие условия для клиентов, выставлять их клиентам
- Получать заявки на участие в тендерах, проверять на соответствие требованиям тендера, подготавливать и отправлять документы для участия в тендерах
- Вести поиск ЛПР, собирать информацию о ЛПР, включая их интересы, предпочтения и контакты Взаимодействовать между различными подразделениями компании (например, маркетинг, входящие продажи, исходящие продажи и тд) для выполнения операционных задач
- Решать возникающие проблемы, связанные с выполнением заказов клиентов
- Проверять гипотезы
- Работать с таблицами и большим объемом информации
Мы ожидаем
- Опыт со схожими задачами от 2х лет
- Знание программ: AMO CRM, Jira, Confluence - будет преимуществом
- Коммуникабельность: умение общаться с клиентами, в том числе по телефону, соц. сети Готовность к рутинным операционным задачам
- Умение планировать работу, расставлять приоритеты
- Способность ясно и грамотно выражать мысли устно и письменно, опыт переговоров и деловой переписки
- Умение собирать, анализировать и систематизировать большие объемы информации
- Знание специфики бизнеса: понимание основ маркетинга, продаж и особенностей IT-рынка: понимание тенденций и особенностей индустрии информационных технологий.
- Готовность к командировкам - предстоит выезжать на встречи к клиентам, участвовать в конференциям и другим бизнес-мероприятиях
Знание систем/программ
- AMO CRM
- JIRA
- Microsoft Office
- Социальные сети - Telegram, LinkedIn и тд
Будет плюсом
- Технические знания в ИТ-сегменте.
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .