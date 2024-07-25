Разработчик системного ПО
SelectOS - команда разработки операционной системы. В поиске разработчика системного ПО. Тебе точно к нам, если ты:
- Хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков
- Хочешь работать в дружной и профессиональной команде
- Хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS
- Хочешь решать сложные задачи, которые ранее не решал никто
Наш стек: С, Linux, Docker, Gitlab, Debian package, kvm, open vSwitch, DPDK
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка системного ПО на C/С++/Rust
- Разработка скриптов на bash/python
- Поддерживать техническую документацию
- Code-review младших разработчиков
Мы ожидаем
- Хорошее знание С89/С99
- Хорошее знание GNU Linux, инструментов разработки на Linux: make, cmake, gdb
- Опыт коммерческой разработки под Linux от 2-х лет
- Опыт работы с системами контроля версий: git Поддержка и разработка unit-тестов
- Знание протоколов tcp/ip, прикладных протоколов, таких как http
- Английский язык на уровне чтения технической документации и профильных статей.
Будет плюсом
- Опыт работы с драйверами или прошивками для оборудования
- Опыт работы в agile командах
- Опыт администрирования Linux систем
- Опыт работы со средствами контейнеризации и виртуализации
- Умение писать скрипты на bash/python для автоматизации рутинных задач в разработке
- Будет плюсом знание С++/Rust
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .