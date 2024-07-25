Backend-разработка

Разработчик системного ПО

SelectOS - команда разработки операционной системы. В поиске разработчика системного ПО. Тебе точно к нам, если ты:
- Хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков
- Хочешь работать в дружной и профессиональной команде

- Хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS
- Хочешь решать сложные задачи, которые ранее не решал никто

Наш стек: С, Linux, Docker, Gitlab, Debian package, kvm, open vSwitch, DPDK

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка системного ПО на C/С++/Rust
  • Разработка скриптов на bash/python
  • Поддерживать техническую документацию
  • Code-review младших разработчиков
Мы ожидаем
  • Хорошее знание С89/С99
  • Хорошее знание GNU Linux, инструментов разработки на Linux: make, cmake, gdb
  • Опыт коммерческой разработки под Linux от 2-х лет
  • Опыт работы с системами контроля версий: git Поддержка и разработка unit-тестов
  • Знание протоколов tcp/ip, прикладных протоколов, таких как http
  • Английский язык на уровне чтения технической документации и профильных статей.
Будет плюсом
  • Опыт работы с драйверами или прошивками для оборудования
  • Опыт работы в agile командах
  • Опыт администрирования Linux систем
  • Опыт работы со средствами контейнеризации и виртуализации
  • Умение писать скрипты на bash/python для автоматизации рутинных задач в разработке
  • Будет плюсом знание С++/Rust
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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