Разработчик системного ПО

Backend-разработка

SelectOS - команда разработки операционной системы. В поиске разработчика системного ПО. Тебе точно к нам, если ты:

- Хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков

- Хочешь работать в дружной и профессиональной команде

- Хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS

- Хочешь решать сложные задачи, которые ранее не решал никто



Наш стек: С, Linux, Docker, Gitlab, Debian package, kvm, open vSwitch, DPDK