Маркетинг и PR
Event-менеджер
Ивент-отдел в поисках надежного соратника в свою команду! Мы входим в Департамент маркетинга и занимаемся событийным маркетингом — продвижением продуктов и услуг Selectel через мероприятия. Мы делаем как мероприятия под собственным брендом, так и обеспечиваем участие компании во внешних мероприятиях (конференциях, выставках, митапах и т.д.).
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Организация мероприятия под брендом компании (митапы, конференции, вебинары, хакатоны и пр.)
- Организация участия компании на отраслевых конференциях, форумах, выставках и фестивалях, разработка активностей
- Подготовка спикеров к выступлениям на мероприятиях разного формата
- Составление отчетов и работа с аналитическими системами - анализ CTR, CPL, CPO, охватов, кампаний с промокодами
- Сопровождение внешних мероприятий в конференц-зале компании
- Создание мерча - от идеи до заказа
- Работа с подрядчиками и документооборотом. Кейтеринг, производства сувенирной продукции, типографии, застройщики стендов, транспортные компании, средства размещения и другие
- Оформление презентаций, чек-листов, лендингов
Мы ожидаем
- Опыт работы в организации мероприятий от 3ех лет
- Понимание специфики IT-мероприятий
- Высокие навыки управления проектами
- Опыт работы со спикерами, подготовки выступлений
- Высокие коммуникативные скиллы (!)
- Аналитические навыки
- Умение видеть варианты решения задач за рамками предложенных
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .