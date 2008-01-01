Маркетинг и PR

Event-менеджер

Ивент-отдел в поисках надежного соратника в свою команду! Мы входим в Департамент маркетинга и занимаемся событийным маркетингом — продвижением продуктов и услуг Selectel через мероприятия. Мы делаем как мероприятия под собственным брендом, так и обеспечиваем участие компании во внешних мероприятиях (конференциях, выставках, митапах и т.д.).
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Организация мероприятия под брендом компании (митапы, конференции, вебинары, хакатоны и пр.)
  • Организация участия компании на отраслевых конференциях, форумах, выставках и фестивалях, разработка активностей
  • Подготовка спикеров к выступлениям на мероприятиях разного формата
  • Составление отчетов и работа с аналитическими системами - анализ CTR, CPL, CPO, охватов, кампаний с промокодами
  • Сопровождение внешних мероприятий в конференц-зале компании
  • Создание мерча - от идеи до заказа
  • Работа с подрядчиками и документооборотом. Кейтеринг, производства сувенирной продукции, типографии, застройщики стендов, транспортные компании, средства размещения и другие
  • Оформление презентаций, чек-листов, лендингов
Мы ожидаем
  • Опыт работы в организации мероприятий от 3ех лет
  • Понимание специфики IT-мероприятий
  • Высокие навыки управления проектами
  • Опыт работы со спикерами, подготовки выступлений
  • Высокие коммуникативные скиллы (!)
  • Аналитические навыки
  • Умение видеть варианты решения задач за рамками предложенных
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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