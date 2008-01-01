Маркетинг и PR

Event-менеджер

Ивент-отдел в поисках надежного соратника в свою команду! Мы входим в Департамент маркетинга и занимаемся событийным маркетингом — продвижением продуктов и услуг Selectel через мероприятия. Мы делаем как мероприятия под собственным брендом, так и обеспечиваем участие компании во внешних мероприятиях (конференциях, выставках, митапах и т.д.).

Санкт-Петербург

Гибкий