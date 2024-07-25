Инженер по качеству

Управление продуктами

Мы продолжаем развивать новое для нас направление по разработке и производству материнских плат для серверов нашего дата-цента и ищем лидера, который не побоится начать нелегкий путь становления системы менеджмента качества целого направления, создаст команду Службы качества и эффективно распорядится выделенными ресурсами.



