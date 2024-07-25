Инженер по качеству
Мы продолжаем развивать новое для нас направление по разработке и производству материнских плат для серверов нашего дата-цента и ищем лидера, который не побоится начать нелегкий путь становления системы менеджмента качества целого направления, создаст команду Службы качества и эффективно распорядится выделенными ресурсами.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Определять политику в области качества всего направления
- Определять и цели по качеству, осуществлять сбор и анализ метрик
- Разрабатывать регламенты, инструкции, памятки
- Разрабатывать корректирующие и предупреждающие мероприятия
- Осуществлять внутреннее обучение
- Участвовать в работе группы по внедрению PDM/PLM и BPM систем
Мы ожидаем
- Отличные знания основ СМК и методик управления качеством
- Отличные знания стандартов качества изделий электронной промышленности
- Стратегическое представление о внедрении и развитии СМК в организации
- Опыт определения целей по качеству в разрезе организационной структуры организации
- Опыт работы в производственных и R&D предприятиях электронной промышленности
Будет плюсом
- Построение исполняемых BPMN-моделей бизнес-процессов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .