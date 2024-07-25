Back office

Офис-менеджер

Мы ищем в команду ответственного и организованного, инициативного и активного офис-менеджера. Работая в нашей команде ты сможешь получить очень интересный практический опыт работы в крупной IT-компании. "Selectel" — это российская компания, благодаря которой работают проекты "Самоката", "Учи.ру", Ostrovok.ru, VC.ru, ПИКа, "Амедиатеки" и "Додо" и других известных компаний. "Selectel" обеспечивает ИТ-инфраструктуру для крупных сервисов, а также облака и дата-центры. Поэтому в будущем коллеге мы, в первую очередь, будем искать уважение к внутреннему и внешнему клиентам, а также готовность работать с изменениями в части организации работы отдела делопроизводства – предлагать их и реализовывать.
  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Принимать и распределять входящие звонки
  • Встречать посетителей
  • Вести документооборот: регистрация, учет, хранение, отправка и архивирование документов
  • Курировать работу водителя
  • Организовывать грузоперевозки между дата-центрами
  • Работать с курьерскими службами
  • Поддерживать жизнеобеспечение офиса
  • Разрабатывать и вести бюджет расходов на офисные нужды
  • Взаимодействовать с контрагентами: получение закрывающих документов, оплата счетов
Мы ожидаем
  • Опыт работы в должности офис-менеджер (секретарь‚ секретарь-референт, делопроизводитель, документовед) будет преимуществом
  • Умение работать с документами: сканирование, копирование, печать; ведение документооборота; подготовка шаблонов документов; ведение электронных журналов; работа с корреспонденцией
  • Знание Microsoft Office, Google Docs
  • Знание делового этикета: грамотная устная и письменная речь
  • Умение работать в команде
  • Внимательность, пунктуальность, ответственность и коммуникабельность, способность оперативно решать вопросы в режиме многозадачности
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 9:30 до 18.30
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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