Маркетинг и PR

Контент-маркетолог

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Отвечать за контент-план для социальных сетей и блога, редактировать готовые тексты и участвовать в разработке контента
  • Участвовать в развитии сайта компании: анализировать текущую статистику с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics, готовить контент и планировать обновления
  • Развивать ивент-направление: разрабатывать план для онлайн-вебинаров, их креативные концепции, реализовывать их и оценивать эффективность
  • Готовить контент для лендингов и образовательных материалов, баннеров, презентаций, спецпроектов
Мы ожидаем
  • Уровень владения английским не ниже B2
  • Знаете, как анализировать эффективность рекламных кампаний в Яндекс Метрике и Google Analytics
  • У вас есть опыт работы с CMS и конструкторами сайтов (Tilda/Wordpress и др.) и Figma
  • Вы самостоятельны в работе, умеете уточнить задачу и предложить эффективное решение
  • Видите задачи комплексно
  • Аргументируете свои решения
  • Предлагаете идеи по улучшению процессов и результатов, и проактивны в их реализации
Будет плюсом
  • Опыт работы с техническими материалами
  • Понимание принципов работы инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса
  • Широкий кругозор, опыт работы в сложных индустриях, или с другими странами
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555 06 75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных