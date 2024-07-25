Маркетинг и PR
Контент-маркетолог
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Отвечать за контент-план для социальных сетей и блога, редактировать готовые тексты и участвовать в разработке контента
- Участвовать в развитии сайта компании: анализировать текущую статистику с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics, готовить контент и планировать обновления
- Развивать ивент-направление: разрабатывать план для онлайн-вебинаров, их креативные концепции, реализовывать их и оценивать эффективность
- Готовить контент для лендингов и образовательных материалов, баннеров, презентаций, спецпроектов
Мы ожидаем
- Уровень владения английским не ниже B2
- Знаете, как анализировать эффективность рекламных кампаний в Яндекс Метрике и Google Analytics
- У вас есть опыт работы с CMS и конструкторами сайтов (Tilda/Wordpress и др.) и Figma
- Вы самостоятельны в работе, умеете уточнить задачу и предложить эффективное решение
- Видите задачи комплексно
- Аргументируете свои решения
- Предлагаете идеи по улучшению процессов и результатов, и проактивны в их реализации
Будет плюсом
- Опыт работы с техническими материалами
- Понимание принципов работы инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса
- Широкий кругозор, опыт работы в сложных индустриях, или с другими странами
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .