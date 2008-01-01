HR
Менеджер по развитию ИТ-бренда
- Амбициозные задачи по технобренду: борьба за лидерские места в рейтинге, креативные подходы к развитию направления и реализации проектов, свобода в предложении идей
- Сильная корпоративная и инженерная культура - по сути нужно разработать грамотную стратегию и проактивно ее реализовывать, не нужно выуживать, а как же эту историю упаковать и с лучшей стороны показать
- Команда, которая всегда поддержит, очень крутая и дружеская атмосфера
- Работа по спринтам и по OKR, отсутствие работы с документооборотом
- Лояльные стейкхолдеры, которым не нужно продавать необходимость работы с брендом
- Лояльное и разогретое внутреннее коммьюнити
- Работа не с 0, наличие деврел-процессов: коммьюнити, спикеры, активности для стендов, инженерные принципы, митапы, бюджет
- Поддержка и помощь от команды маркетинга (дизайнеры, ивентщики, пиарщики)
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Разработать стратегию развития ИТ-бренда работодателя Selectel, коммуникационный план и план активностей для работы с инженерами, которые пишут код (devops, sysadmin, frontend, backend, ux/ui, product management);
- Развивать коммуникационные площадки для развития ИТ-бренда: спецпроекты, подкасты, мероприятия, конференции, социальные сети и прочее;
- Поддерживать развитие внутренних и внешних ИТ-сообществ: работать с активным ядром, помогать в реализации активностей, мероприятий и инициатив, выступать модератором чатов и поддерживать активность при необходимости, углублять практики развития коммьюнити и аналитику;
- Заботиться об опыте взаимодействия разработчиков внутри и снаружи;
- Управлять созданием технического контента для внешних социальных сетей и блогов, находить и готовить спикеров для целей развития ИТ-бренда;
- Управлять сотрудником, аутсорсером, подрядчиками, а также самостоятельно вести проекты;
- Работать с аналитикой проектов, анализировать эффективность работы, предлагать улучшения.
Мы ожидаем
- Умение эффективно интегрироваться в партнёрские ивенты: конференции, вебинары, подкасты, митапы и др.
- Знание, что такое ToV и платформа бренда и умение с этим системно работать
- Сильные soft skills, умение находить общий язык с разработчиками, выстраивать pear-to-pear отношения, готовить технический контент: статьи, доклады
- Уверенные знания и опыт в продюссировании спикеров на ИТ-арене, community management
- Знание разных форматов продвижения для роста узнаваемости и привлекательности ИТ-бренда и умение реализовать их с 0 до результата
- Понимание повестки, тенденции, знание лидеров мнений
- Умение работать и в команде, и самостоятельно, управлять подрядчикам
- Самостоятельность, ответственность, системность, креативность, эмпатичность, ориентированность на результат
Будет плюсом
- Сотрудник может работать как в Москве, так и Санкт-Петербурге, но не в других городах, так как есть необходимость проводить мероприятия в обоих городах
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .