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Менеджер по развитию ИТ-бренда

  • Амбициозные задачи по технобренду: борьба за лидерские места в рейтинге, креативные подходы к развитию направления и реализации проектов, свобода в предложении идей
  • Сильная корпоративная и инженерная культура - по сути нужно разработать грамотную стратегию и проактивно ее реализовывать, не нужно выуживать, а как же эту историю упаковать и с лучшей стороны показать
  • Команда, которая всегда поддержит, очень крутая и дружеская атмосфера
  • Работа по спринтам и по OKR, отсутствие работы с документооборотом
  • Лояльные стейкхолдеры, которым не нужно продавать необходимость работы с брендом
  • Лояльное и разогретое внутреннее коммьюнити
  • Работа не с 0, наличие деврел-процессов: коммьюнити, спикеры, активности для стендов, инженерные принципы, митапы, бюджет
  • Поддержка и помощь от команды маркетинга (дизайнеры, ивентщики, пиарщики)
  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработать стратегию развития ИТ-бренда работодателя Selectel, коммуникационный план и план активностей для работы с инженерами, которые пишут код (devops, sysadmin, frontend, backend, ux/ui, product management);
  • Развивать коммуникационные площадки для развития ИТ-бренда: спецпроекты, подкасты, мероприятия, конференции, социальные сети и прочее;
  • Поддерживать развитие внутренних и внешних ИТ-сообществ: работать с активным ядром, помогать в реализации активностей, мероприятий и инициатив, выступать модератором чатов и поддерживать активность при необходимости, углублять практики развития коммьюнити и аналитику;
  • Заботиться об опыте взаимодействия разработчиков внутри и снаружи;
  • Управлять созданием технического контента для внешних социальных сетей и блогов, находить и готовить спикеров для целей развития ИТ-бренда;
  • Управлять сотрудником, аутсорсером, подрядчиками, а также самостоятельно вести проекты;
  • Работать с аналитикой проектов, анализировать эффективность работы, предлагать улучшения.
Мы ожидаем
  • Умение эффективно интегрироваться в партнёрские ивенты: конференции, вебинары, подкасты, митапы и др.
  • Знание, что такое ToV и платформа бренда и умение с этим системно работать
  • Сильные soft skills, умение находить общий язык с разработчиками, выстраивать pear-to-pear отношения, готовить технический контент: статьи, доклады
  • Уверенные знания и опыт в продюссировании спикеров на ИТ-арене, community management
  • Знание разных форматов продвижения для роста узнаваемости и привлекательности ИТ-бренда и умение реализовать их с 0 до результата
  • Понимание повестки, тенденции, знание лидеров мнений
  • Умение работать и в команде, и самостоятельно, управлять подрядчикам
  • Самостоятельность, ответственность, системность, креативность, эмпатичность, ориентированность на результат
Будет плюсом
  • Сотрудник может работать как в Москве, так и Санкт-Петербурге, но не в других городах, так как есть необходимость проводить мероприятия в обоих городах
      • Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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