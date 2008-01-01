SW инженер (BIOS/UEFI)
Мы небольшая дружная команда embedded-разработки встраиваемого ПО , которая занимается разработкой прошивок BMC/BIOS для серверных материнских плат собственной разработки на базе последних поколений процессоров от AMD/Intel.
У нас можно:
- разрабатывать максимально близко к "железу"
- создавать реальные продуктовые ценности: наши прошивки будут работать на настоящих серверах в настоящих датацентрах
- применять свой опыт и знания на любом уровне от BIOS/UEFI до web-интерфейса
- предлагать технологии и архитектуру
- влиять на процессы в команде
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Портирование UEFI EDK2, coreboot на платформы компании
- Создание нового функционала для EDK2 Обеспечение взаимодействия загрузчика с OpenBMC (IPMI/KCS/MCTP)
Мы ожидаем
- Знание языка C, умение понимать код на ASM Знание инструментов для дизассемблирования и реверса: IDA pro, GHIDRA
- Знание архитектур x86 и amd64, устройства шины PCI Express и принципов её конфигурирования
- Знание шин I2C, SPI, RS232, LPC и процесса загрузки системы, условно – от подачи питания до приглашения командной строки Понимание межъядерного и межпроцессорного взаимодействия
- Умение работать с системой контроля версий git Опыт работы с Jira/Confluence
- Владение английским языком на уровне чтения и написания технической документации
Знание систем/программ
- Умение работать в командной строке
- Опыт сборки и модификации EDK2 будет плюсом
Будет плюсом
- Базовые знания схемотехники, умение читать принципиальные схемы и документацию на электронные компоненты
- Опыт разработки coreboot или EDK2
- Знание IPMI 2.0, MCTP, KCS
- Умение писать скрипты (python, bash, awk)
- Знание системы сборки Yocto
- Знание протоколов стека DMTF Redfish (PLDM, MCTP)
- Знание C++ (особенно C++17 и С++20), принципов ООП
- Умение работать с Docker: создание/использование/модификация контейнеров
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .