Backend-разработка

SW инженер (BIOS/UEFI)

Мы небольшая дружная команда embedded-разработки встраиваемого ПО , которая занимается разработкой прошивок BMC/BIOS для серверных материнских плат собственной разработки на базе последних поколений процессоров от AMD/Intel.

У нас можно:

  • разрабатывать максимально близко к "железу"
  • создавать реальные продуктовые ценности: наши прошивки будут работать на настоящих серверах в настоящих датацентрах
  • применять свой опыт и знания на любом уровне от BIOS/UEFI до web-интерфейса
  • предлагать технологии и архитектуру
  • влиять на процессы в команде
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Портирование UEFI EDK2, coreboot на платформы компании
  • Создание нового функционала для EDK2 Обеспечение взаимодействия загрузчика с OpenBMC (IPMI/KCS/MCTP)
Мы ожидаем
  • Знание языка C, умение понимать код на ASM Знание инструментов для дизассемблирования и реверса: IDA pro, GHIDRA
  • Знание архитектур x86 и amd64, устройства шины PCI Express и принципов её конфигурирования
  • Знание шин I2C, SPI, RS232, LPC и процесса загрузки системы, условно – от подачи питания до приглашения командной строки Понимание межъядерного и межпроцессорного взаимодействия
  • Умение работать с системой контроля версий git Опыт работы с Jira/Confluence
  • Владение английским языком на уровне чтения и написания технической документации
Знание систем/программ
  • Умение работать в командной строке
  • Опыт сборки и модификации EDK2 будет плюсом
Будет плюсом
  • Базовые знания схемотехники, умение читать принципиальные схемы и документацию на электронные компоненты
  • Опыт разработки coreboot или EDK2
  • Знание IPMI 2.0, MCTP, KCS
  • Умение писать скрипты (python, bash, awk)
  • Знание системы сборки Yocto
  • Знание протоколов стека DMTF Redfish (PLDM, MCTP)
  • Знание C++ (особенно C++17 и С++20), принципов ООП
  • Умение работать с Docker: создание/использование/модификация контейнеров
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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