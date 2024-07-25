QA
Мы команда разработки операционной системы. Сейчас мы находимся в поиске тестировщика системного ПО (ручное + автоматизация).
Тестировщик системного ПО
Мы команда разработки операционной системы. Сейчас мы находимся в поиске тестировщика системного ПО (ручное + автоматизация).
Тебе точно к нам, если ты:
- Хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков
- Хочешь работать в дружной и профессиональной команде
- Хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS
- Хочешь решать сложные задачи, которые ранее не решал никто
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Ручное и автоматическое тестирование системного ПО
- Поддержка существующих тест-кейсов и написание новых
- Поддержка документации тестирования
- Разработка процессов тестирования системного ПО и их реализация
- Дебаг клиентских кейсов
- Регистрация багов и составление баг-репортов.
Мы ожидаем
- Опыт работы в тестирование системного ПО или backend или системного администрирования от 2-х лет
- Опыт администрирования ОС семейства linux, в т.ч. работа с командой строкой (bash, power shell). - Опыт работы с системами контроля версий.
- Знание и использование в работе методологий тестирования.
- Опыт поддержка и разработка автотестов.
- Английский язык на уровне чтения технической документации и профильных статей.
Знание систем/программ
- Linux на уровне администратора
- Командная строка.
- Jira, Сonfluence.
- git
- docker/vbox.
Будет плюсом
- Понимание принципов работы компьютерных сетей
- Понимание принципов работы операционной системы
- Умение читать чужой код
- Опыт работы со средствами контейнеризации и виртуализации.
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .