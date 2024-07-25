QA

Тестировщик системного ПО

Мы команда разработки операционной системы. Сейчас мы находимся в поиске тестировщика системного ПО (ручное + автоматизация).
Тебе точно к нам, если ты:

  • Хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков
  • Хочешь работать в дружной и профессиональной команде
  • Хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS
  • Хочешь решать сложные задачи, которые ранее не решал никто
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Ручное и автоматическое тестирование системного ПО
  • Поддержка существующих тест-кейсов и написание новых
  • Поддержка документации тестирования
  • Разработка процессов тестирования системного ПО и их реализация
  • Дебаг клиентских кейсов
  • Регистрация багов и составление баг-репортов.
Мы ожидаем
  • Опыт работы в тестирование системного ПО или backend или системного администрирования от 2-х лет
  • Опыт администрирования ОС семейства linux, в т.ч. работа с командой строкой (bash, power shell). - Опыт работы с системами контроля версий.
  • Знание и использование в работе методологий тестирования.
  • Опыт поддержка и разработка автотестов.
  • Английский язык на уровне чтения технической документации и профильных статей.
Знание систем/программ
  • Linux на уровне администратора
  • Командная строка.
  • Jira, Сonfluence.
  • git
  • docker/vbox.
Будет плюсом
  • Понимание принципов работы компьютерных сетей
  • Понимание принципов работы операционной системы
  • Умение читать чужой код
  • Опыт работы со средствами контейнеризации и виртуализации.
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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