Техническая поддержка
Специалист продуктовой поддержки
- Санкт-Петербург
- Сменный
Основные задачи
- От помощи с навигацией по панели управления продуктами Selectel до решения технических вопросов
- Говорить с клиентами на понятном языке: мы собирали наш Tone of Voice по крупицам, и готовы тебя ему научить
- Сопровождать продукт на всем его жизненном цикле: твой фидбек по услуге никогда не останется неуслышанным и поможет в расставлении приоритетов развития. А еще мы научим тебя эффективно собирать такой же фидбек от клиентов
- Дадим возможность погрузиться в работу с самыми современными технологиями: от передового серверного железа, которое мы можем подобрать под абсолютно любые запросы клиентов, и до облачных серверов, которые могут масштабироваться по щелчку пальцев. А потом все это можно объединить в одну локальную сеть
- Следить за мониторингом инфраструктуры и курировать дальнейшее решение всех поступающих событий
Мы ожидаем
- Грамотная письменная и устная речь
- Опыт работы с клиентами (преимуществом будет работа в клиентском сервисе/helpdesk)
- Хорошо развитые soft skills и эмпатия, желание помогать людям
- Знания сетей на уровне коммутации и маршрутизации. Знаешь, чем коммутатор отличается от маршрутизатора, и можешь объяснить это “на пальцах”
- Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений от клиентов. Умение общаться с клиентами любого уровня технической грамотности и доносить до них свои мысли
- Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций
+100 к резюме
- Опыт администрирования ОС Linux/Windows
- Опыт настройки/дебаг сетевых подключений
- Опыт работы через SSH
- Владение английским языком (B1 и выше)
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Сменный график работы (чередование дневных и ночных смен)
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Работа в современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .