Техническая поддержка

Специалист продуктовой поддержки

  • Санкт-Петербург
  • Сменный
Основные задачи
  • От помощи с навигацией по панели управления продуктами Selectel до решения технических вопросов
  • Говорить с клиентами на понятном языке: мы собирали наш Tone of Voice по крупицам, и готовы тебя ему научить
  • Сопровождать продукт на всем его жизненном цикле: твой фидбек по услуге никогда не останется неуслышанным и поможет в расставлении приоритетов развития. А еще мы научим тебя эффективно собирать такой же фидбек от клиентов
  • Дадим возможность погрузиться в работу с самыми современными технологиями: от передового серверного железа, которое мы можем подобрать под абсолютно любые запросы клиентов, и до облачных серверов, которые могут масштабироваться по щелчку пальцев. А потом все это можно объединить в одну локальную сеть
  • Следить за мониторингом инфраструктуры и курировать дальнейшее решение всех поступающих событий
Мы ожидаем
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Опыт работы с клиентами (преимуществом будет работа в клиентском сервисе/helpdesk)
  • Хорошо развитые soft skills и эмпатия, желание помогать людям
  • Знания сетей на уровне коммутации и маршрутизации. Знаешь, чем коммутатор отличается от маршрутизатора, и можешь объяснить это “на пальцах”
  • Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений от клиентов. Умение общаться с клиентами любого уровня технической грамотности и доносить до них свои мысли
  • Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций
+100 к резюме
  • Опыт администрирования ОС Linux/Windows
  • Опыт настройки/дебаг сетевых подключений
  • Опыт работы через SSH
  • Владение английским языком (B1 и выше)
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Сменный график работы (чередование дневных и ночных смен)
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Работа в современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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