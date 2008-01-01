Backend-разработка
Embedded SW Engineer
Команда разработки встраиваемого ПО занимается разработкой прошивок BMC/BIOS для серверных материнских плат собственной разработки на базе последних поколений процессоров от AMD/Intel.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Доработка и развитие прошивки BMC контроллера серверной материнской платы (на базе OpenBMC)
- Портирование OpenBMC на нашу платформу
- Bring up новых плат
- Поиск и/или разработка технологий, решений и архитектур
- Участие в тестирование, согласование тест-планов с отделом QA
Мы ожидаем
- Уверенное знание языков программирования C/C++
- Опыт разработки приложений для Embedded Linux
- Умение пользоваться GIT
- Знание классических алгоритмов и структур данных
- Базовые знания сетей и протоколов (TCP/IP, UDP)
- Умение работать с технической документацией
- Владение английским языком на уровне чтения и написания технической документации
- Знание ОС Linux на продвинутом уровне
- Знание и опыт работы с CMake/make/yocto
- Понимание работы различных шин данных (I2C, SPI...)
- Понимание процесса загрузки ОС Linux от подачи питания до появления приглашения командной строки
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .