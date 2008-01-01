Backend-разработка

Embedded SW Engineer

Команда разработки встраиваемого ПО занимается разработкой прошивок BMC/BIOS для серверных материнских плат собственной разработки на базе последних поколений процессоров от AMD/Intel.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Доработка и развитие прошивки BMC контроллера серверной материнской платы (на базе OpenBMC)
  • Портирование OpenBMC на нашу платформу
  • Bring up новых плат
  • Поиск и/или разработка технологий, решений и архитектур
  • Участие в тестирование, согласование тест-планов с отделом QA
Мы ожидаем
  • Уверенное знание языков программирования C/C++
  • Опыт разработки приложений для Embedded Linux
  • Умение пользоваться GIT
  • Знание классических алгоритмов и структур данных
  • Базовые знания сетей и протоколов (TCP/IP, UDP)
  • Умение работать с технической документацией
  • Владение английским языком на уровне чтения и написания технической документации
  • Знание ОС Linux на продвинутом уровне
  • Знание и опыт работы с CMake/make/yocto
  • Понимание работы различных шин данных (I2C, SPI...)
  • Понимание процесса загрузки ОС Linux от подачи питания до появления приглашения командной строки
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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