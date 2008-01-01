Финансы и юриспруденция
Младший бухгалтер
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Оформление, контроль за подписанием и архивирование первичных учетных документов по операциям группы, в т.ч. в электронной форме
- Проверка корректности оформления бумажных и электронных товарных накладных, упд, счетов-фактур
- Работа с актами сверки по всем контрагентам группы
- Участие в инвентаризации активов компании
- Подготовка информации для банковских, аудиторских и налоговых проверок
- Помощь в ведении учета основных средств и товарно-материальных ценностей компании (офисная техника/мебель), в т.ч. малоценных основных средств
Мы ожидаем
- Оконченное высшее профильное образование
- Знание стандартов бухгалтерского учета, плана счетов и понимание бухгалтерских проводок
- Опыт работы в 1с:Бухгалтерия 8.3, с ЭДО и с первичными учетными документами
- Уверенное владение программами: MS Excel, Word, Консультант+
Про условия
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- ДМС
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .