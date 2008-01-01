Финансы и юриспруденция

Младший бухгалтер

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Оформление, контроль за подписанием и архивирование первичных учетных документов по операциям группы, в т.ч. в электронной форме
  • Проверка корректности оформления бумажных и электронных товарных накладных, упд, счетов-фактур
  • Работа с актами сверки по всем контрагентам группы
  • Участие в инвентаризации активов компании
  • Подготовка информации для банковских, аудиторских и налоговых проверок
  • Помощь в ведении учета основных средств и товарно-материальных ценностей компании (офисная техника/мебель), в т.ч. малоценных основных средств
Мы ожидаем
  • Оконченное высшее профильное образование
  • Знание стандартов бухгалтерского учета, плана счетов и понимание бухгалтерских проводок
  • Опыт работы в 1с:Бухгалтерия 8.3, с ЭДО и с первичными учетными документами
  • Уверенное владение программами: MS Excel, Word, Консультант+
Про условия
  • Официальное оформление
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • ДМС
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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