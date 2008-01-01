Управление продуктами

Архитектор клиентских решений

Приходит клиент и говорит: "я хочу взять у вас виртуалки в облаке, немного дедиков, ещё мне нужно бэкапы в S3 лить, а ещё я к вам притащу 5 каналов до своих ЦОДов и привезу несколько криптошлюзов на коло". Как же всё это реализовать и объединить между собой в Селектеле? Представь, что ты тот самый человек, который разбирается в этом запросе, понимает где и что нужно сделать, как и что настроить и технически сопровождает клиентский кейс от запроса до реализации и счастья клиента. Круто? Круто! Нам нужны такие люди, к которым приходят в незнании, а уходят с полным пониманием пути решения кейса. Наша большая игра это помогать клиентам в непростом мире продуктов Селектела и их сетей (это вам не шкаф из Икеа), получить простоту реализации и экспертное сопровождение в пути.

Санкт-Петербург

Гибкий