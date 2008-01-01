Управление продуктами
Архитектор клиентских решений
Приходит клиент и говорит: "я хочу взять у вас виртуалки в облаке, немного дедиков, ещё мне нужно бэкапы в S3 лить, а ещё я к вам притащу 5 каналов до своих ЦОДов и привезу несколько криптошлюзов на коло". Как же всё это реализовать и объединить между собой в Селектеле? Представь, что ты тот самый человек, который разбирается в этом запросе, понимает где и что нужно сделать, как и что настроить и технически сопровождает клиентский кейс от запроса до реализации и счастья клиента. Круто? Круто! Нам нужны такие люди, к которым приходят в незнании, а уходят с полным пониманием пути решения кейса. Наша большая игра это помогать клиентам в непростом мире продуктов Селектела и их сетей (это вам не шкаф из Икеа), получить простоту реализации и экспертное сопровождение в пути.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- конфигурирование и траблшутинг сетевого оборудования под услуги клиентов;
- прогнозирование необходимых действий на сетевом оборудовании и их последствий для клиента;
- работа по авариям и запросам клиентов;
- работа по задачам в Jira, связанным с сетевой инфраструктурой клиентов;
- настройка и траблшутинг сетевых услуг, в том числе со сторонними партнерами или отделами в проектах клиентов;
- проектирование и реализация комплекстных клиентских инсталляций
Мы ожидаем
- Понимание основных принципов функционирования сетей
- Знание основных линеек сетевого оборудования и их базовый функционал
- Знание основных параметров конфигурирования оборудования Cisco, Juniper, Huawei, Extreme, H3C и/или других;
- Внимательность к деталям и готовность к регулярному общению с клиентами
- Хорошая эрудиция в продуктах Селектела и их понимание
Будет плюсом
- Понимание принципов работы систем виртуализации, знание основной терминологии
- Навыки траблшутинга сетевых проблем и инцидентов
- Опыт использования продуктов Селектела
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .