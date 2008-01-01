Системный инженер (Managed Kubernetes Services)
Мы в поисках системного инженера в команду дежурной службы в направление поддержки Managed Kubernetes Services публичного и частных облаков Селектел!
Наши специалисты отвечают за мониторинг и поддержание инфраструктуры облачной платформы и сервисов, работающих на ее базе.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Поддерживать
- Администрировать облачную платформу на базе OpenStack, управлять виртуальными машинами, сетевыми компонентами и системами хранения
- Администрировать Ceph: работать с системой хранения данных, эскалировать проблемы в профильную команду
- Автоматизировать рутинные задачи на Python / bash / Go
- Работать с сообщениями системы мониторинга, своевременно решать инциденты
- Взаимодействовать с командами эксплуатации, разработки и технической поддержки для решения инцидентов и улучшения рабочих процессов
Мы ожидаем
- Опыт работы с системами на базе Linux (не менее 2-3 лет). Уверенное понимание работы cgroups, подсистем памяти и ввода/вывода, сетевого стека
- Опыт развертывания и администрирования кластеров Kubernetes
- Опыт диагностики и решения сетевых проблем в виртуализированных средах
- Понимание принципов работы платформ на базе OpenStack
- Понимание принципов работы Ceph или других распределённых систем хранения данных
- Умение работать с системами мониторинга и логирования.
- Навыки программирования (Python/ bash/ Go) для автоматизации задач
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .