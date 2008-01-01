Системное администрирование

Системный инженер (Managed Kubernetes Services)

Мы в поисках системного инженера в команду дежурной службы в направление поддержки Managed Kubernetes Services публичного и частных облаков Селектел!
Наши специалисты отвечают за мониторинг и поддержание инфраструктуры облачной платформы и сервисов, работающих на ее базе.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Поддерживать
    Managed Kubernetes Services, управлять кластерами Kubernetes, диганостировать и решать проблемы доступности сервиса, консультировать команды поддержки клиентов по вопросам работы сервисов
  • Администрировать облачную платформу на базе OpenStack, управлять виртуальными машинами, сетевыми компонентами и системами хранения
  • Администрировать Ceph: работать с системой хранения данных, эскалировать проблемы в профильную команду
  • Автоматизировать рутинные задачи на Python / bash / Go
  • Работать с сообщениями системы мониторинга, своевременно решать инциденты
  • Взаимодействовать с командами эксплуатации, разработки и технической поддержки для решения инцидентов и улучшения рабочих процессов
Мы ожидаем
  • Опыт работы с системами на базе Linux (не менее 2-3 лет). Уверенное понимание работы cgroups, подсистем памяти и ввода/вывода, сетевого стека
  • Опыт развертывания и администрирования кластеров Kubernetes
  • Опыт диагностики и решения сетевых проблем в виртуализированных средах
  • Понимание принципов работы платформ на базе OpenStack
  • Понимание принципов работы Ceph или других распределённых систем хранения данных
  • Умение работать с системами мониторинга и логирования.
  • Навыки программирования (Python/ bash/ Go) для автоматизации задач
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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