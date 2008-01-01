Системный инженер (Managed Kubernetes Services)

Системное администрирование

Мы в поисках системного инженера в команду дежурной службы в направление поддержки Managed Kubernetes Services публичного и частных облаков Селектел!

Наши специалисты отвечают за мониторинг и поддержание инфраструктуры облачной платформы и сервисов, работающих на ее базе.