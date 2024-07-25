Middle Golang-разработчик в команду IAM

Backend-разработка

Команда IAM (Identity & Access Management) занимается созданием и развитием инструментов для управления доступом в Selectel. Основной фокус команды - построение геораспределенной отказоустойчивой (переживем падение метеорита) платформы аутентификации и авторизации для облачных продуктов Selectel. Нашей системой пользуются не только конечные пользователи, но и команды других продуктов.