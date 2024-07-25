Middle Golang-разработчик в команду IAM
Команда IAM (Identity & Access Management) занимается созданием и развитием инструментов для управления доступом в Selectel. Основной фокус команды - построение геораспределенной отказоустойчивой (переживем падение метеорита) платформы аутентификации и авторизации для облачных продуктов Selectel. Нашей системой пользуются не только конечные пользователи, но и команды других продуктов.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Участвовать в проектировании и реализации географически распределенных сервисов аутентификации и авторизации(IAM) облака Selectel
- Разрабатывать публичную API сервисов IAM, а также развивать связанную экосистему: terraform, SDK, cli-клиент
- Обеспечивать масштабирование, отказоустойчивость и безопасность сервисов IAM
- Разрабатывать платформу IAM для других продуктов Selectel и помогать другим командам в нее интегрироваться
- Участвовать в развитии продукта и процессов команды
Мы ожидаем
- Знание основ алгоритмов и структур данных
- Знание и базовый опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
- Опыт коммерческой разработки от 3 лет, на golang от 1 года
- Понимание принципов многопоточного и конкурентного программирования в golang
- Навыки написания тестов в стеке golang (от unit до функциональных)
- Опыт работы с хранилищами данных: mysql, postgres, redis и тп
- Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS и тп
- Навыки работы с современным стеком разработки: контейнеры, k8s, CI/CD
- Владение английским на уровне, достаточном для чтения и написания документации
Будет плюсом
- Понимание принципов многопоточного и конкурентного программирования в golang
- Опыт проектирования(System design) и разработки распределенных приложений
- Опыт и знание подходов построения надежных систем: мониторинг, паттерны отказоустойчивости и масштабирования
- Опыт работы с предметной областью аутентификации и авторизации(IAM)
- Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack) в качестве разработчика или администратора(devops-а)
- Опыт работы с системами управления конфигурациями: puppet, ansible и тп
- Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, cloudformation
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .