Backend-разработка

Middle Golang-разработчик в команду IAM

Команда IAM (Identity & Access Management) занимается созданием и развитием инструментов для управления доступом в Selectel. Основной фокус команды - построение геораспределенной отказоустойчивой (переживем падение метеорита) платформы аутентификации и авторизации для облачных продуктов Selectel. Нашей системой пользуются не только конечные пользователи, но и команды других продуктов.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Участвовать в проектировании и реализации географически распределенных сервисов аутентификации и авторизации(IAM) облака Selectel
  • Разрабатывать публичную API сервисов IAM, а также развивать связанную экосистему: terraform, SDK, cli-клиент
  • Обеспечивать масштабирование, отказоустойчивость и безопасность сервисов IAM
  • Разрабатывать платформу IAM для других продуктов Selectel и помогать другим командам в нее интегрироваться
  • Участвовать в развитии продукта и процессов команды
Мы ожидаем
  • Знание основ алгоритмов и структур данных
  • Знание и базовый опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
  • Опыт коммерческой разработки от 3 лет, на golang от 1 года
  • Понимание принципов многопоточного и конкурентного программирования в golang
  • Навыки написания тестов в стеке golang (от unit до функциональных)
  • Опыт работы с хранилищами данных: mysql, postgres, redis и тп
  • Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS и тп
  • Навыки работы с современным стеком разработки: контейнеры, k8s, CI/CD
  • Владение английским на уровне, достаточном для чтения и написания документации
Будет плюсом
  • Понимание принципов многопоточного и конкурентного программирования в golang
  • Опыт проектирования(System design) и разработки распределенных приложений
  • Опыт и знание подходов построения надежных систем: мониторинг, паттерны отказоустойчивости и масштабирования
  • Опыт работы с предметной областью аутентификации и авторизации(IAM)
  • Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack) в качестве разработчика или администратора(devops-а)
  • Опыт работы с системами управления конфигурациями: puppet, ansible и тп
  • Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, cloudformation
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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