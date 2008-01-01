Офис-менеджер
Мы ищем в команду ответственного и организованного, инициативного и активного офис-менеджера. Работая в нашей команде ты сможешь получить очень интересный практический опыт работы в крупной IT-компании. Selectel обеспечивает ИТ-инфраструктуру для крупных сервисов, а также облака и дата-центры. Поэтому в будущем коллеге мы, в первую очередь, будем искать уважение к внутреннему и внешнему клиентам, а также готовность работать с изменениями в части организации работы отдела делопроизводства – предлагать их и реализовывать.
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Принимать и распределять входящие звонки;
- Встречать посетителей
- Вести документооборот: регистрация, учет, хранение, отправка и архивирование документов
- Курировать работу водителя
- Организовывать грузоперевозки между дата-центрами
- Работать с курьерскими службами
- Поддерживать жизнеобеспечение офиса
- Разрабатывать и вести бюджет расходов на офисные нужды
- Взаимодействовать с контрагентами: получение закрывающих документов, оплата счетов
Мы ожидаем
- Опыт работы в должности офис-менеджер (секретарь‚ секретарь-референт, делопроизводитель, документовед) будет преимуществом
- Умение работать с документами: сканирование, копирование, печать
- Ведение документооборота; подготовка шаблонов документов
- Ведение электронных журналов
- Работа с корреспонденцией
- Знание Microsoft Office, Google Docs
- Знание делового этикета: грамотная устная и письменная речь
- Умение работать в команде
- Внимательность, пунктуальность, ответственность и коммуникабельность, способность оперативно решать вопросы в режиме многозадачности
Про условия
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- ДМС
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .