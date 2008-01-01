Офис-менеджер

Back office

Мы ищем в команду ответственного и организованного, инициативного и активного офис-менеджера. Работая в нашей команде ты сможешь получить очень интересный практический опыт работы в крупной IT-компании. Selectel обеспечивает ИТ-инфраструктуру для крупных сервисов, а также облака и дата-центры. Поэтому в будущем коллеге мы, в первую очередь, будем искать уважение к внутреннему и внешнему клиентам, а также готовность работать с изменениями в части организации работы отдела делопроизводства – предлагать их и реализовывать.