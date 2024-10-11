Руководитель отдела договорной работы

Back office

Договорной отдел занимается подготовкой и сопровождением доходных договоров компании. При этом мы также выступаем в роли договорной поддержки для клиентов (как внутренних, так и внешних), обеспечивая полный цикл работы с договорами: от оформления и заключения до пролонгации и ответа на запросы. Наша работа тесно связана с биллинговой системой, что делает наш отдел уникальным в своем роде.

Мы ищем опытного руководителя договорного отдела, способного организовать эффективную работу команды, обеспечивать соблюдение договорных обязательств и баланс между регламентами и клиентоориентированностью. Нам нужен ответственный профессионал с лидерскими качествами, который будет мотивировать сотрудников и стремиться к постоянному развитию.