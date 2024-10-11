Back office

Руководитель отдела договорной работы

Договорной отдел занимается подготовкой и сопровождением доходных договоров компании. При этом мы также выступаем в роли договорной поддержки для клиентов (как внутренних, так и внешних), обеспечивая полный цикл работы с договорами: от оформления и заключения до пролонгации и ответа на запросы. Наша работа тесно связана с биллинговой системой, что делает наш отдел уникальным в своем роде.

Мы ищем опытного руководителя договорного отдела, способного организовать эффективную работу команды, обеспечивать соблюдение договорных обязательств и баланс между регламентами и клиентоориентированностью. Нам нужен ответственный профессионал с лидерскими качествами, который будет мотивировать сотрудников и стремиться к постоянному развитию.

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Организовывать работу команды, уделяя особое внимание работе с сотрудниками, планированию и оптимизации процессов
  • Вести найм сотрудников, проводить первичные интервью, курировать онбординг, проводить встречи 1-1, работать с мотивацией и развитием сотрудников
  • Контролировать выполнение задач командой, с учетом ожидаемых сроков и качества
  • Выстраивать и развивать сотрудничество с другими отделами для улучшения обслуживания клиентов и повышения качества выполнения договорных задач
  • Активное выявление возможностей для улучшения процессов договорной работы, включая их рефакторинг, анализ эффективности и внедрение оптимальных решений, направленных на повышение производительности и оптимизацию ресурсов
Мы ожидаем
  • Опыт управления командой
  • Высшее юридическое или экономическое образование
  • Лидерские качества, умение мотивировать и координировать команду
  • Понимание бизнес контекста и умение декомпозировать процессные задачи
Знание систем/программ
  • Почтовые сервисы, MS office, Контур Диадок, Jira или другие Таск-Трекеры
Будет плюсом
  • Преимуществом будет опыт работы с техническими продуктами и готовность изучать их особенности
  • Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
  • Понимание специфики оказания услуг ЦОД
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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