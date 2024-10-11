Руководитель отдела договорной работы
Договорной отдел занимается подготовкой и сопровождением доходных договоров компании. При этом мы также выступаем в роли договорной поддержки для клиентов (как внутренних, так и внешних), обеспечивая полный цикл работы с договорами: от оформления и заключения до пролонгации и ответа на запросы. Наша работа тесно связана с биллинговой системой, что делает наш отдел уникальным в своем роде.
Мы ищем опытного руководителя договорного отдела, способного организовать эффективную работу команды, обеспечивать соблюдение договорных обязательств и баланс между регламентами и клиентоориентированностью. Нам нужен ответственный профессионал с лидерскими качествами, который будет мотивировать сотрудников и стремиться к постоянному развитию.
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Организовывать работу команды, уделяя особое внимание работе с сотрудниками, планированию и оптимизации процессов
- Вести найм сотрудников, проводить первичные интервью, курировать онбординг, проводить встречи 1-1, работать с мотивацией и развитием сотрудников
- Контролировать выполнение задач командой, с учетом ожидаемых сроков и качества
- Выстраивать и развивать сотрудничество с другими отделами для улучшения обслуживания клиентов и повышения качества выполнения договорных задач
- Активное выявление возможностей для улучшения процессов договорной работы, включая их рефакторинг, анализ эффективности и внедрение оптимальных решений, направленных на повышение производительности и оптимизацию ресурсов
Мы ожидаем
- Опыт управления командой
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Лидерские качества, умение мотивировать и координировать команду
- Понимание бизнес контекста и умение декомпозировать процессные задачи
Знание систем/программ
- Почтовые сервисы, MS office, Контур Диадок, Jira или другие Таск-Трекеры
Будет плюсом
- Преимуществом будет опыт работы с техническими продуктами и готовность изучать их особенности
- Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
- Понимание специфики оказания услуг ЦОД
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .