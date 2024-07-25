Финансы и юриспруденция
Специалист по внутреннему контролю
Команда отдела внутреннего контроля Селектел занимается совершенствованием деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитием контрольной среды и риск-культуры, а также оценкой рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестированием контрольных процедур и разработкой рекомендаций по оптимизации внутренних процессов.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Тестирование эффективности контрольных процедур, в т.ч. анализ причин выявленных недостатков
- Анализ различных бизнес-процессов, идентификация потенциальных рисков, составление описаний процессов, матриц рисков и контролей, блок-схем
- Разработка дизайна контрольных процедур и рекомендаций, обсуждение и согласование с бизнес-владельцами
- Поддержка бизнеса при внедрении контрольных процедур
- Подготовка и презентация результатов проектов для разного уровня стейкхолдеров
- Участие в администрировании расследований по обращениям, поступающим на Горячую линию
- Участие в автоматизации процессов и разработке документации отдела внутреннего контроля
Мы ожидаем
- Опыт работы в сфере внутреннего контроля, внутреннего / внешнего аудита
- Высшее образование в сфере экономики и финансов или информационных технологий
- Понимание методологии внутреннего контроля и принципов разграничения обязанностей
- Практический опыт разработки, внедрения и тестирования системы внутреннего контроля
- Знания РСБУ и МСФО стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности
- Опыт и хорошее знание системы 1С; MS Excel, PowerPoint - уверенный или продвинутый уровень Умение эффективно вести переговоры, аргументированно отстаивать свою точку зрения, helicopter view
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .