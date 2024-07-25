Финансы и юриспруденция

Специалист по внутреннему контролю

Команда отдела внутреннего контроля Селектел занимается совершенствованием деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитием контрольной среды и риск-культуры, а также оценкой рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестированием контрольных процедур и разработкой рекомендаций по оптимизации внутренних процессов.
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Тестирование эффективности контрольных процедур, в т.ч. анализ причин выявленных недостатков
  • Анализ различных бизнес-процессов, идентификация потенциальных рисков, составление описаний процессов, матриц рисков и контролей, блок-схем
  • Разработка дизайна контрольных процедур и рекомендаций, обсуждение и согласование с бизнес-владельцами
  • Поддержка бизнеса при внедрении контрольных процедур
  • Подготовка и презентация результатов проектов для разного уровня стейкхолдеров
  • Участие в администрировании расследований по обращениям, поступающим на Горячую линию
  • Участие в автоматизации процессов и разработке документации отдела внутреннего контроля
Мы ожидаем
  • Опыт работы в сфере внутреннего контроля, внутреннего / внешнего аудита
  • Высшее образование в сфере экономики и финансов или информационных технологий
  • Понимание методологии внутреннего контроля и принципов разграничения обязанностей
  • Практический опыт разработки, внедрения и тестирования системы внутреннего контроля
  • Знания РСБУ и МСФО стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности
  • Опыт и хорошее знание системы 1С; MS Excel, PowerPoint - уверенный или продвинутый уровень Умение эффективно вести переговоры, аргументированно отстаивать свою точку зрения, helicopter view
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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