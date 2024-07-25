Финансы и юриспруденция

Специалист по внутреннему контролю

Команда отдела внутреннего контроля Селектел занимается совершенствованием деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитием контрольной среды и риск-культуры, а также оценкой рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестированием контрольных процедур и разработкой рекомендаций по оптимизации внутренних процессов.

Санкт-Петербург

Гибкий