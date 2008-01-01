Юрист по недвижимости
- команда профессионалов , слаженные и проактивные коллеги
- юридическая функция активно развивается в рамках компании
- много новых задач , решение нестандартных ситуаций (сложные объекты со стороны строительства, сопровождая их можно получить классный опыт)
- после закрытия операционных задач есть возможность принимать участие в стратегических проектах
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Договорная работа: разработка, правовая экспертиза, согласование договоров строительного подряда, поставки для целей строительных работ, аренды недвижимого имущества
- Претензионно-исковая работа, сопровождение исполнительного производства в отношении объектов недвижимого имущества
- Правовое сопровождение строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, изменений объектов недвижимости (перепланировки, переустройства, изменения фасада ОКС, изменения границ земельных участков и т.п.), а также сделок по приобретению объектов недвижимости
- Мониторинг изменений законодательства и судебной практики по вопросам в сфере недвижимости и строительства
- Подготовка правовых заключений и аналитических справок по возникающим вопросам в сфере недвижимости и строительства
- Взаимодействие с органами исполнительной власти при проверках, запросах и т.п. (ГИН, Роспотребнадзор, ФНС и др.)
- Консультирование сотрудников компании по вопросам договорной, претензионной работы и другим в отношении объектов недвижимого имущества
- Ведение и актуализация реестра объектов недвижимости компании
Мы ожидаем
- Высшее юридическое образование по специализации гражданское или земельное право
- Опыт в сфере юридического сопровождения ремонтных, строительных работ, включая заключение договоров СМР, ПИР, поставки материалов и оборудования не менее 3х лет. Опыт работы в строительных и девелоперских компаниях приветствуется
- Уверенные знания законодательного регулирования земельных, градостроительных правоотношений, отношений в области государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимого имущества, в том числе особенностей регулирования в Москве и Санкт-Петербурге
- Уверенные знания регулирования и основных вопросов судебной практики подрядных отношений (в особенности строительный подряд, подряд на проектно-изыскательские работы), купли-продажи и поставки, аренды недвижимого имущества
- Практический опыт претензионно-исковой работы в отношении объектов недвижимого имущества
- Опыт работы с открытыми базами данных по объектам недвижимости: публичная кадастровая карта, сервисы Росреестра, ГИСОГД
- Опыт получения госуслуг в электронном виде с использованием портала Росреестра, портала гос. услуг. Москвы и т.п.
- Готовность посвящать не менее 50-60 % рабочего времени работе по правовой экспертизе, согласованию договоров и связанной с ней претензионной работе
- Умение анализировать законодательство и судебную практику в целях получения ответов и принятия решений по практическим вопросам в сфере недвижимости и строительства
- Исполнительность, ответственность, нацеленность на результат и проактивная позиция в решении вопросов, навыки работы в условиях многозадачности
Про условия
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
ДМС
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .