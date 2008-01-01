Юрист по недвижимости

Финансы и юриспруденция

- команда профессионалов , слаженные и проактивные коллеги

- юридическая функция активно развивается в рамках компании

- много новых задач , решение нестандартных ситуаций (сложные объекты со стороны строительства, сопровождая их можно получить классный опыт)

- после закрытия операционных задач есть возможность принимать участие в стратегических проектах