Финансы и юриспруденция

Юрист по недвижимости

- команда профессионалов , слаженные и проактивные коллеги

- юридическая функция активно развивается в рамках компании

- много новых задач , решение нестандартных ситуаций (сложные объекты со стороны строительства, сопровождая их можно получить классный опыт)

- после закрытия операционных задач есть возможность принимать участие в стратегических проектах

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Договорная работа: разработка, правовая экспертиза, согласование договоров строительного подряда, поставки для целей строительных работ, аренды недвижимого имущества
  • Претензионно-исковая работа, сопровождение исполнительного производства в отношении объектов недвижимого имущества
  • Правовое сопровождение строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, изменений объектов недвижимости (перепланировки, переустройства, изменения фасада ОКС, изменения границ земельных участков и т.п.), а также сделок по приобретению объектов недвижимости
  • Мониторинг изменений законодательства и судебной практики по вопросам в сфере недвижимости и строительства
  • Подготовка правовых заключений и аналитических справок по возникающим вопросам в сфере недвижимости и строительства
  • Взаимодействие с органами исполнительной власти при проверках, запросах и т.п. (ГИН, Роспотребнадзор, ФНС и др.)
  • Консультирование сотрудников компании по вопросам договорной, претензионной работы и другим в отношении объектов недвижимого имущества
  • Ведение и актуализация реестра объектов недвижимости компании
Мы ожидаем
  • Высшее юридическое образование по специализации гражданское или земельное право
  • Опыт в сфере юридического сопровождения ремонтных, строительных работ, включая заключение договоров СМР, ПИР, поставки материалов и оборудования не менее 3х лет. Опыт работы в строительных и девелоперских компаниях приветствуется
  • Уверенные знания законодательного регулирования земельных, градостроительных правоотношений, отношений в области государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимого имущества, в том числе особенностей регулирования в Москве и Санкт-Петербурге
  • Уверенные знания регулирования и основных вопросов судебной практики подрядных отношений (в особенности строительный подряд, подряд на проектно-изыскательские работы), купли-продажи и поставки, аренды недвижимого имущества
  • Практический опыт претензионно-исковой работы в отношении объектов недвижимого имущества
  • Опыт работы с открытыми базами данных по объектам недвижимости: публичная кадастровая карта, сервисы Росреестра, ГИСОГД
  • Опыт получения госуслуг в электронном виде с использованием портала Росреестра, портала гос. услуг. Москвы и т.п.
  • Готовность посвящать не менее 50-60 % рабочего времени работе по правовой экспертизе, согласованию договоров и связанной с ней претензионной работе
  • Умение анализировать законодательство и судебную практику в целях получения ответов и принятия решений по практическим вопросам в сфере недвижимости и строительства
  • Исполнительность, ответственность, нацеленность на результат и проактивная позиция в решении вопросов, навыки работы в условиях многозадачности
Про условия
  • Официальное оформление
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • ДМС

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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