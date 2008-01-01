Специалист по тендерам

Финансы и юриспруденция

Позиция Специалиста по тендерам открыта в связи с расширением команды и увеличением объема задач.

На данной роли есть возможность развиваться в направлении тендеров IT-индустрии, быть в классной профессиональной команде и влиять на гибкие процессы и решения.