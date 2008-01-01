Специалист по тендерам
Позиция Специалиста по тендерам открыта в связи с расширением команды и увеличением объема задач.
На данной роли есть возможность развиваться в направлении тендеров IT-индустрии, быть в классной профессиональной команде и влиять на гибкие процессы и решения.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Участие в закупочных процедурах в качестве поставщика.
- Регистрация на специализированных электронных торговых площадках, обеспечение своевременной аккредитации на ЭТП, в том числе на соответствие доп.требованиям.
- Мониторинг тендерных процедур по сфере деятельности компании.
- Комплексный анализ требований конкурсной документации, составление запросов, разъяснений положений документации, подготовка полного пакета документов для участия в конкурсной процедуре.
- Взаимодействие со смежными подразделениями в части получения информации для участия в процедурах, контроль за соблюдением сроков.
- Участие в заседаниях ФАС.
- Заключение контрактов на ЭТП, по результатам победы в процедуре.
- Контроль внесения и возврата ДС и БГ в качестве обеспечения участия в конкурсных процедурах/обеспечения обязательств по договорам.
- Ведение реестра закупочных процедур, формирование отчетности.
Мы ожидаем
- Релевантный опыт работы в должности специалиста по тендерам не менее 2 лет
- Опыт работы на различных ЭТП, SRM
- Знание законодательства в области закупок
Про условия
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- ДМС
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .