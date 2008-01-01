Финансы и юриспруденция

Специалист по тендерам

Позиция Специалиста по тендерам открыта в связи с расширением команды и увеличением объема задач.

На данной роли есть возможность развиваться в направлении тендеров IT-индустрии, быть в классной профессиональной команде и влиять на гибкие процессы и решения.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Участие в закупочных процедурах в качестве поставщика.
  • Регистрация на специализированных электронных торговых площадках, обеспечение своевременной аккредитации на ЭТП, в том числе на соответствие доп.требованиям.
  • Мониторинг тендерных процедур по сфере деятельности компании.
  • Комплексный анализ требований конкурсной документации, составление запросов, разъяснений положений документации, подготовка полного пакета документов для участия в конкурсной процедуре.
  • Взаимодействие со смежными подразделениями в части получения информации для участия в процедурах, контроль за соблюдением сроков.
  • Участие в заседаниях ФАС.
  • Заключение контрактов на ЭТП, по результатам победы в процедуре.
  • Контроль внесения и возврата ДС и БГ в качестве обеспечения участия в конкурсных процедурах/обеспечения обязательств по договорам.
  • Ведение реестра закупочных процедур, формирование отчетности.
Мы ожидаем
  • Релевантный опыт работы в должности специалиста по тендерам не менее 2 лет
  • Опыт работы на различных ЭТП, SRM
  • Знание законодательства в области закупок
Про условия
  • Официальное оформление
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • ДМС
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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