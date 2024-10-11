Сети

Сетевой администратор

  • Санкт-Петербург
  • Сменный
Основные задачи
  • Экплуатация, анализ и участие в развитии сетевых архитектур
  • Работа с оборудованием разных вендоров (Juniper, Huawei, H3C и др.)
  • Конфигрурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и др.)
  • Участие в ликвидации аварий, их анализ и предотвращение
  • Работа с обращениями клиентов
  • Анализ событий сетевого мониторинга, участие в его развитии
  • Ведение документации по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
  • Проведение плановых работ на сети
  • Участие в планировании деятельности отдела
  • Курирование, консультирование, экспертная помощь, обучение сотрудников отдела
  • Участие в проектной деятельности, техническая декомпозиция и распределение задач
Мы ожидаем
  • Знание технологий и протоколов, используемых на канальном и сетевом уровнях в сетях связи
  • Знание специфики различных вендоров и сетевого оборудования представленного на рынке (РФ и мире)
  • Опыт в области настройки и поддержки сетевых сервисов, реализованных на базе технологий MPLS, L2/L3 VPN, EVPN, VXLAN, протоколов OSPF, BGP, IS-IS, VRRP и пр
  • Опыт самостоятельного планирования и проведения работ на сетевой инфраструктуре
  • Опыт в устранении сетевых инцидентов
  • Наличие знаний, эквивалентных CCNP-RS/JNCP-RS/ENP
  • Опыт обучения, передачи знаний, организации технического развития команды
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.

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