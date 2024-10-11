Сети
Сетевой администратор
- Санкт-Петербург
- Сменный
Основные задачи
- Экплуатация, анализ и участие в развитии сетевых архитектур
- Работа с оборудованием разных вендоров (Juniper, Huawei, H3C и др.)
- Конфигрурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и др.)
- Участие в ликвидации аварий, их анализ и предотвращение
- Работа с обращениями клиентов
- Анализ событий сетевого мониторинга, участие в его развитии
- Ведение документации по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
- Проведение плановых работ на сети
- Участие в планировании деятельности отдела
- Курирование, консультирование, экспертная помощь, обучение сотрудников отдела
- Участие в проектной деятельности, техническая декомпозиция и распределение задач
Мы ожидаем
- Знание технологий и протоколов, используемых на канальном и сетевом уровнях в сетях связи
- Знание специфики различных вендоров и сетевого оборудования представленного на рынке (РФ и мире)
- Опыт в области настройки и поддержки сетевых сервисов, реализованных на базе технологий MPLS, L2/L3 VPN, EVPN, VXLAN, протоколов OSPF, BGP, IS-IS, VRRP и пр
- Опыт самостоятельного планирования и проведения работ на сетевой инфраструктуре
- Опыт в устранении сетевых инцидентов
- Наличие знаний, эквивалентных CCNP-RS/JNCP-RS/ENP
- Опыт обучения, передачи знаний, организации технического развития команды
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.