Специалист по кадровому администрированию
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме (в перспективе до 400 чел)
- Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства
- Ведение табелей учета рабочего времени
- Ведение миграционного учета
- Суммированный учет, графики работы
- Ведение воинского учета
- Разработка Должностных инструкций
- Работа в программах 1С 8:3, HR Link
- Контроль изменения трудового законодательства и своевременное реагирование
- Подготовка и сдача отчетности внутренней и в контролирующие органы
- Взаимодействие с госструктурами
- Участие в HR проектах компании
Мы ожидаем
Высшее законченное образование (управление персоналом, экономическое, юридическое)
Хорошее знание ТК РФ и прочих нормативных документов, регулирующих трудовые отношения
Знание правил и требований к оформлению и ведению кадровой документации
Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 3 лет в компаниях с численностью от 500 человек
Успешный опыт взаимодействия с госструктурами (ПФР, Росстат, Военкомат, УМВД, Служба занятости)
Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3
Наличие высоких навыков организации и самоорганизации: способность организовать свою работу, расставлять приоритеты, соблюдать сроки и дедлайны, планировать и координировать работу.
Знание систем/программ
- Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3
- Знание системы КЭДО (HR Link)
Будет плюсом
- Опыт написания ЛНА, автоматизации и оптимизации процессов приветствуется Работа с КЭДО с HR Link
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис на ст. метро Октябрьское поле
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про условия
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.