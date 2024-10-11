HR

Специалист по кадровому администрированию

Работа в IT компании с богатой корпоративной культурой, прогрессивные процессы кадрового делопроизводства, профессиональное развитие, обучение, интересные задачи.
  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме (в перспективе до 400 чел)
  • Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства
  • Ведение табелей учета рабочего времени
  • Ведение миграционного учета
  • Суммированный учет, графики работы
  • Ведение воинского учета
  • Разработка Должностных инструкций
  • Работа в программах 1С 8:3, HR Link
  • Контроль изменения трудового законодательства и своевременное реагирование
  • Подготовка и сдача отчетности внутренней и в контролирующие органы
  • Взаимодействие с госструктурами
  • Участие в HR проектах компании
Мы ожидаем

Высшее законченное образование (управление персоналом, экономическое, юридическое)

Хорошее знание ТК РФ и прочих нормативных документов, регулирующих трудовые отношения

Знание правил и требований к оформлению и ведению кадровой документации

Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 3 лет в компаниях с численностью от 500 человек

Успешный опыт взаимодействия с госструктурами (ПФР, Росстат, Военкомат, УМВД, Служба занятости)

Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3

Наличие высоких навыков организации и самоорганизации: способность организовать свою работу, расставлять приоритеты, соблюдать сроки и дедлайны, планировать и координировать работу.

Знание систем/программ
  • Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3
  • Знание системы КЭДО (HR Link)
Будет плюсом
  • Опыт написания ЛНА, автоматизации и оптимизации процессов приветствуется Работа с КЭДО с HR Link
      • Про условия
      • Официальное оформление
      • Белая заработная плата
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Современный офис на ст. метро Октябрьское поле
      Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.

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