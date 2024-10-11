Специалист по кадровому администрированию

Основные задачи

Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме (в перспективе до 400 чел)

Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства

Ведение табелей учета рабочего времени

Ведение миграционного учета

Суммированный учет, графики работы

Ведение воинского учета

Разработка Должностных инструкций

Работа в программах 1С 8:3, HR Link

Контроль изменения трудового законодательства и своевременное реагирование

Подготовка и сдача отчетности внутренней и в контролирующие органы

Взаимодействие с госструктурами

Участие в HR проектах компании

Мы ожидаем

Высшее законченное образование (управление персоналом, экономическое, юридическое)

Хорошее знание ТК РФ и прочих нормативных документов, регулирующих трудовые отношения

Знание правил и требований к оформлению и ведению кадровой документации

Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 3 лет в компаниях с численностью от 500 человек

Успешный опыт взаимодействия с госструктурами (ПФР, Росстат, Военкомат, УМВД, Служба занятости)

Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3

Наличие высоких навыков организации и самоорганизации: способность организовать свою работу, расставлять приоритеты, соблюдать сроки и дедлайны, планировать и координировать работу.

Знание систем/программ

Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3

Знание системы КЭДО (HR Link)

Будет плюсом