Team Lead команды внешних сетевых сервисов
Команда внешних сетевых сервисов занимаемся развитием линейки продуктов для обеспечения надежности и безопасности веб ресурсов клиентов (CDN, DDOS, Cert Manager, DNS-хостинг). Мы ищем крутого единомышленника, с которым будем строить надежные сервисы для тысяч пользователей. Если ты обладаешь хорошей технической базой, опытом в system design и пипл-менеджменте - ты тот, кто нам нужен!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Организовывать работу команды, уделяя особое внимание работе с сотрудниками, планированию и оптимизации процессов
- Обеспечивать надежную работу продуктов, с учетом современных подходов system design, рефакторинг legacy и тех долга
- Контролировать выполнение задач командой, с учетом ожидаемых сроков и качества разрабатываемых решений
- Выстраивать и развивать сотрудничество с другими отделами для улучшения обслуживания клиентов и повышения качества продуктов
- Обеспечивать процессы развития сотрудников в команде
Мы ожидаем
- Опыт работы в роли лида команды не менее 2 лет
- Лидерские качества, умение мотивировать и координировать команду
- Отличные коммуникативные навыки
- Опыт продуктовой разработки на Golang/Java/C++ от 3 лет
- Понимание бизнес контекста и умение декомпозировать продуктовые задачи
- Способность видеть цель продукта и уметь правильно транслировать ее в задачах для команды
- Опыт проектирования (System design) и разработки распределенных приложений
- Опыт работы с субд: mysql, postgres, redis и тд
- Опыт работы с современным стеком разработки: docker, k8s, CI/CD
- Умение проводить code-review
Будет плюсом
- Опыт выстраивания процессов и сопровождения продуктов
- Опыт и знание подходов к построению надежных систем: мониторинг, паттерны отказоустойчивости и масштабирования
- Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS и тп.
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.