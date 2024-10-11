Backend-разработка

Team Lead команды внешних сетевых сервисов

Команда внешних сетевых сервисов занимаемся развитием линейки продуктов для обеспечения надежности и безопасности веб ресурсов клиентов (CDN, DDOS, Cert Manager, DNS-хостинг). Мы ищем крутого единомышленника, с которым будем строить надежные сервисы для тысяч пользователей. Если ты обладаешь хорошей технической базой, опытом в system design и пипл-менеджменте - ты тот, кто нам нужен!

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Организовывать работу команды, уделяя особое внимание работе с сотрудниками, планированию и оптимизации процессов
  • Обеспечивать надежную работу продуктов, с учетом современных подходов system design, рефакторинг legacy и тех долга
  • Контролировать выполнение задач командой, с учетом ожидаемых сроков и качества разрабатываемых решений
  • Выстраивать и развивать сотрудничество с другими отделами для улучшения обслуживания клиентов и повышения качества продуктов
  • Обеспечивать процессы развития сотрудников в команде
Мы ожидаем
  • Опыт работы в роли лида команды не менее 2 лет
  • Лидерские качества, умение мотивировать и координировать команду
  • Отличные коммуникативные навыки
  • Опыт продуктовой разработки на Golang/Java/C++ от 3 лет
  • Понимание бизнес контекста и умение декомпозировать продуктовые задачи
  • Способность видеть цель продукта и уметь правильно транслировать ее в задачах для команды
  • Опыт проектирования (System design) и разработки распределенных приложений
  • Опыт работы с субд: mysql, postgres, redis и тд
  • Опыт работы с современным стеком разработки: docker, k8s, CI/CD
  • Умение проводить code-review
Будет плюсом
  • Опыт выстраивания процессов и сопровождения продуктов
  • Опыт и знание подходов к построению надежных систем: мониторинг, паттерны отказоустойчивости и масштабирования
  • Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS и тп.
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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