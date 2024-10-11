Team Lead команды внешних сетевых сервисов

Backend-разработка

Команда внешних сетевых сервисов занимаемся развитием линейки продуктов для обеспечения надежности и безопасности веб ресурсов клиентов (CDN, DDOS, Cert Manager, DNS-хостинг). Мы ищем крутого единомышленника, с которым будем строить надежные сервисы для тысяч пользователей. Если ты обладаешь хорошей технической базой, опытом в system design и пипл-менеджменте - ты тот, кто нам нужен!