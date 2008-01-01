Управление продуктами

Менеджер проектов

Мы ищем опытного руководителя проектов. Человека, увлеченного помощью коллегам, решением сложных и продолжительных задач, интересующегося технологиями и желающего создать изменения, которые, как мы знаем, необходимы. Если ваши сильные коммуникативные навыки позволяют вам эффективно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, вы привносите в работу команды ясность, энтузиазм, побуждая себя и других соблюдать сроки и добиваться результатов -обязательно подайте заявку.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Координация работ по нескольким проектам с внутренними командами и, иногда, внешними исполнителями
  • Руководство проектами: разработка ПО, инфраструктурных решений, внутренних процессов
  • Обеспечение проработки требований: от бизнес-требований до цифровых и качественных критериев приемки результата работы
  • Межфункциональное взаимодействие: тесно сотрудничать с проектными группами различных подразделений Selectel, обладающими разными квалификациями, принципами и культурой работы
  • Решение проблем: быстро выявлять и решать проблемы проектов, обеспечивая минимальные сбои
  • Отчетность: предоставление регулярных обновлений заинтересованным сторонам, ведение четкой и лаконичной проектной документации
  • Координация работы с подрядчиками: выступать в качестве основного связующего звена между Selectel и внешними поставщиками услуг и товаров
  • Способность проявлять инициативу, соблюдать сроки и требования, а также отказываться от идей, когда они оказываются неосуществимыми
Мы ожидаем
  • Подтвержденный опыт работы в сфере управления разработкой
  • Выполненные проекты продолжительностью более 12 месяцев, задействующие специалистов разных профилей
  • Продвинутое понимание процессов управления и планирования
  • Понимание матричных моделей управления
  • Опыт работы с фреймворками управления в waterfall и agile парадигмах, такие как Scrum
  • Ознакомление с отраслевыми стандартами: ISO 2150*, PMBOK, PRINCE и подобное
  • Владение инструментами анализа данных и отчетности для отслеживания и представления таких показателей проекта, как стоимость, KPI и т. д.
  • Отличные коммуникативные и межличностные навыки для эффективного сотрудничества с межфункциональными командами
Будет плюсом
  • Опыт разработки программных продуктов
  • Опыт управления изменениями и жизненным циклом продукта, работы с PLM системами (TeamCenter, Odoo и пр.)
  • Опыт работы с системами управления требованиями (Polarion, Devprom)
  • Опыт системного анализа и работы с соответствующим ПО (Capella, DOORS)
  • Опыт интеграционного тестирования и контроля качества многокомпонентных продуктов
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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