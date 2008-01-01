Менеджер проектов

Управление продуктами

Мы ищем опытного руководителя проектов. Человека, увлеченного помощью коллегам, решением сложных и продолжительных задач, интересующегося технологиями и желающего создать изменения, которые, как мы знаем, необходимы. Если ваши сильные коммуникативные навыки позволяют вам эффективно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, вы привносите в работу команды ясность, энтузиазм, побуждая себя и других соблюдать сроки и добиваться результатов -обязательно подайте заявку.