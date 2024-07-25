Frontend Developer (Команда Сompute)
Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.
Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами. Всё направление виртуализации (от операционной системы до панели управления) делаем сами.
В Selectel мы предлагаем:
- Работу в одном из самых крупных облачных провайдеров в России
- Участие в развитии, разработке и поддержке панели управления для обеспечения основной функциональности Облака – виртуализации
- Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт
- Развитые корпоративную культуру и ценности
- Даем возможности для роста, развития и раскрытия потенциала
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Фиксированный
Основные задачи
- Реализовывать новую функциональность направления Compute, проектировать архитектуру будущих решений
- Развивать и поддерживать панель управления облака Selectel
- Отвечать за надежность и производительность интерфейсов Compute, настраивать мониторинг ошибок и сбор продуктовых метрик
- Работать в кросс-функциональной команде, участвовать в code review, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
- Писать Unit, функциональные и e2e тесты для нового кода, помогать тестировщикам в автоматизации регрессионного тестирования существующих решений
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач
- Управлять скоупом техдолга и багов
Мы ожидаем
- Уверенное владение HTML, CSS, JavaScript(ES5/ES6/ES7), TypeScript
- Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
- Опыт разработки на Angular 10 и выше
- Чёткое понимание устройства современных архитектур веб приложений и принципов работы их отдельных составляющих
- Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
- Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, Gulp, NPM Scripts) и CI/CD
- Опыт написания unit и e2e тестов (karma/mocha/chai/jest)
- Опыт мониторинга frontend-приложений и организации работы с ошибками (sentry и т.д.)
- Умение разбираться в чужом коде, опыт командной разработки, навыки code review
- Опыт работы с Git, Jira/Confluence
+100 к резюме
- Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
- Опыт работы в технических продуктах: облачных провайдерах, UI для баз
- Опыт работы с AngularJS
- Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, NPM Scripts) и CI/CD
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.