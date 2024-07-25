Специалист по работе с блогерами
Ищем специалиста по платному продвижению в соцсетях в команду Influence-маркетинга и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа и в каналах инфлюенсеров, увеличение количества подписчиков и конверсия подписчиков в клиентов. Мы ищем человека, который готов реализовывать рекламные кампании в телеграм-каналах и на YouTube, коллаборации с блогерами и партнерами.
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Размещать Telegram-посевы для привлечения пользователей в собственные медиа и регистраций на мероприятия Selectel
- Готовить медиапланы и креативы для Telegram-посевов с целью продвижения аккаунта бренда в социальных сетях
- Реализовывать нативное промо продуктов Selectel в нишевых YouTube- и Telegram-каналах
- Предлагать и тестировать другие форматы промо для продвижения бренда (коллаборации, игровые боты, челленджи, видео, конкурсы)
- Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде
Мы ожидаем
- Опыт размещения интеграций в Telegram-каналах
- Опыт маркировки рекламы и работы с ОРД
- Опыт размещения YouTube-интеграций
- Умение работать с аналитическими системами (Google Analytics, Яндекс.Метрика)
- Опыт написания постов для интеграций и рекламных объявлений
- Навык проектного управления
- Умение быстро искать информацию по заданной теме и обрабатывать её
- Интерес к сфере IT и базовое понимание технических терминов
- Представление о том, как функционирует IT-компания и как работать со сложным продуктом
Знание систем/программ
- Собственная база Telegram-каналов IT-тематики
- Портфолио с кейсами продвижения аккаунта бренда
- Умение работать с рекламным кабинетом VK
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.