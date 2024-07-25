Маркетинг и PR

Специалист по работе с блогерами

Ищем специалиста по платному продвижению в соцсетях в команду Influence-маркетинга и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа и в каналах инфлюенсеров, увеличение количества подписчиков и конверсия подписчиков в клиентов. Мы ищем человека, который готов реализовывать рекламные кампании в телеграм-каналах и на YouTube, коллаборации с блогерами и партнерами.

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Размещать Telegram-посевы для привлечения пользователей в собственные медиа и регистраций на мероприятия Selectel
  • Готовить медиапланы и креативы для Telegram-посевов с целью продвижения аккаунта бренда в социальных сетях
  • Реализовывать нативное промо продуктов Selectel в нишевых YouTube- и Telegram-каналах
  • Предлагать и тестировать другие форматы промо для продвижения бренда (коллаборации, игровые боты, челленджи, видео, конкурсы)
  • Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде
Мы ожидаем
  • Опыт размещения интеграций в Telegram-каналах
  • Опыт маркировки рекламы и работы с ОРД
  • Опыт размещения YouTube-интеграций
  • Умение работать с аналитическими системами (Google Analytics, Яндекс.Метрика)
  • Опыт написания постов для интеграций и рекламных объявлений
  • Навык проектного управления
  • Умение быстро искать информацию по заданной теме и обрабатывать её
  • Интерес к сфере IT и базовое понимание технических терминов
  • Представление о том, как функционирует IT-компания и как работать со сложным продуктом
Знание систем/программ
  • Собственная база Telegram-каналов IT-тематики
  • Портфолио с кейсами продвижения аккаунта бренда
  • Умение работать с рекламным кабинетом VK
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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