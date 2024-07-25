HR

Младший координатор HR-департамента

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Помогать сотрудникам HR-департамента в вопросах документооборота и административных процессах
  • Взаимодействовать с подрядчиками и сотрудникам
  • Документооборот: ведение отчетности, согласование договоров, контроль оплаты счетов и предоставление необходимых документов
  • Решать административные вопросы, связанные с работой HR-отдела
Мы ожидаем
  • Опыт работы в HR-сфере или смежной, связанной с ведением документооборота
  • Опыт работы с первичными бухгалтерскими документами
  • Навыки работы в системе ЭДО
  • Умение эффективно управлять временем, многозадачность и внимательность к деталям
  • Базовый уровень владения английским языком
+100 к резюме
  • Опыт работы с Jira
  • Опыт работы с Диадок
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и премии по результатам работы
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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