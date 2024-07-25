HR
Младший координатор HR-департамента
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Помогать сотрудникам HR-департамента в вопросах документооборота и административных процессах
- Взаимодействовать с подрядчиками и сотрудникам
- Документооборот: ведение отчетности, согласование договоров, контроль оплаты счетов и предоставление необходимых документов
- Решать административные вопросы, связанные с работой HR-отдела
Мы ожидаем
- Опыт работы в HR-сфере или смежной, связанной с ведением документооборота
- Опыт работы с первичными бухгалтерскими документами
- Навыки работы в системе ЭДО
- Умение эффективно управлять временем, многозадачность и внимательность к деталям
- Базовый уровень владения английским языком
+100 к резюме
- Опыт работы с Jira
- Опыт работы с Диадок
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и премии по результатам работы
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.