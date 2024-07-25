Эксплуатация дата-центра
Младший инженер в команду сборки
- Москва
- Сменный
Основные задачи
- Сборка серверов
- Диагностика и учет комплектующих
- Поддержка складов и ЗИПов
- Тестирование оборудования
- Поиск и решение железячных проблем
Мы ожидаем
- Опыт сборки и ремонта ПК/ноутбуков
- Опыт установки ОС Linux, знание командной строки
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы после испытательного срока: сменный график, 2/2
- Работа в ЦОД на Берзарина, 36 (м. Октябрьское поле)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.