Эксплуатация дата-центра

Младший инженер в команду сборки

  • Москва
  • Сменный
Основные задачи
  • Сборка серверов
  • Диагностика и учет комплектующих
  • Поддержка складов и ЗИПов
  • Тестирование оборудования
  • Поиск и решение железячных проблем
Мы ожидаем
  • Опыт сборки и ремонта ПК/ноутбуков
  • Опыт установки ОС Linux, знание командной строки
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • График работы после испытательного срока: сменный график, 2/2
  • Работа в ЦОД на Берзарина, 36 (м. Октябрьское поле)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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