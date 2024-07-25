Младший Python-разработчик в команду DCIM

Backend-разработка

Мы в поисках Python-инженера в команду DCIM!

Отдел систем управления инфраструктурой ДЦ (DCIM) - это направление, которое занимается разработкой информационных систем для учета и визуализации инфраструктуры и активов дата-центров (DCIM), управления техническим обслуживанием оборудования (MMS), поддержкой части систем мониторинга дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов.

Команда разработки работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач.

Мы ищем сотрудника, имеющего опыт разработки web-приложений и готового взять на себя ответственность за добавление новых фич в действующий проект и готового работать над созданием новых сервисов. Но самое главное - нам нужен человек, который разделит наше стремление к упорядочиванию процессов компании.