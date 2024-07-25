Младший Python-разработчик в команду DCIM
Мы в поисках Python-инженера в команду DCIM!
Отдел систем управления инфраструктурой ДЦ (DCIM) - это направление, которое занимается разработкой информационных систем для учета и визуализации инфраструктуры и активов дата-центров (DCIM), управления техническим обслуживанием оборудования (MMS), поддержкой части систем мониторинга дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов.
Команда разработки работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач.
Мы ищем сотрудника, имеющего опыт разработки web-приложений и готового взять на себя ответственность за добавление новых фич в действующий проект и готового работать над созданием новых сервисов. Но самое главное - нам нужен человек, который разделит наше стремление к упорядочиванию процессов компании.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проектировать и разрабатывать микросервисные приложения, а также скрипты автоматизации различных процессов
- Участвовать в формировании релизов программного обеспечения и составлении релизного плана
- Оценивать трудозатраты в задачах
- Проводить код-ревью коллег по отделу и вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Взаимодействовать с командами разработки Frontend и DevOps
Мы ожидаем
- Хорошее знание языка Python
- Знание основных шаблонов проектирования и особенностей их реализации
- Уверенная работа с Git
- Опыт работы с операционными системами GNU/Linux
- Опыт работы с PostgreSQL и умение писать SQL-запросы
- Опыт работы с web-фреймворком Flask/FastAPI/Django
- Опыт работы с ORM (SQLAlchemy/Django ORM)
- Опыт работы с asyncio
- Базовые знания инструментов контейнеризации (Docker, Docker CLI)
- Опыт написания тестов (unittest, Pytest)
- Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)
Будет плюсом
- Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS
- Опыт работы с NoSQL базами данных
- Понимание принципов CI/CD
- Знание LDAP/SAML/SSO
- Понимание базовых принципов работы с K8s (kubectl)
- Опыт работы с GraphQL
- Опыт работы с Golang
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.