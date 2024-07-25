Backend-разработка

Младший Python-разработчик в команду DCIM

Мы в поисках Python-инженера в команду DCIM!

Отдел систем управления инфраструктурой ДЦ (DCIM) - это направление, которое занимается разработкой информационных систем для учета и визуализации инфраструктуры и активов дата-центров (DCIM), управления техническим обслуживанием оборудования (MMS), поддержкой части систем мониторинга дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов.

Команда разработки работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач.

Мы ищем сотрудника, имеющего опыт разработки web-приложений и готового взять на себя ответственность за добавление новых фич в действующий проект и готового работать над созданием новых сервисов. Но самое главное - нам нужен человек, который разделит наше стремление к упорядочиванию процессов компании.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проектировать и разрабатывать микросервисные приложения, а также скрипты автоматизации различных процессов
  • Участвовать в формировании релизов программного обеспечения и составлении релизного плана
  • Оценивать трудозатраты в задачах
  • Проводить код-ревью коллег по отделу и вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Взаимодействовать с командами разработки Frontend и DevOps
Мы ожидаем
  • Хорошее знание языка Python
  • Знание основных шаблонов проектирования и особенностей их реализации
  • Уверенная работа с Git
  • Опыт работы с операционными системами GNU/Linux
  • Опыт работы с PostgreSQL и умение писать SQL-запросы
  • Опыт работы с web-фреймворком Flask/FastAPI/Django
  • Опыт работы с ORM (SQLAlchemy/Django ORM)
  • Опыт работы с asyncio
  • Базовые знания инструментов контейнеризации (Docker, Docker CLI)
  • Опыт написания тестов (unittest, Pytest)
  • Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)
Будет плюсом
  • Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS
  • Опыт работы с NoSQL базами данных
  • Понимание принципов CI/CD
  • Знание LDAP/SAML/SSO
  • Понимание базовых принципов работы с K8s (kubectl)
  • Опыт работы с GraphQL
  • Опыт работы с Golang
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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