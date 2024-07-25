HR
Менеджер по тревел поддержке
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Организация командировок сотрудников по РФ и заграницу
- Поиск оптимальных вариантов и составления сложных маршрутов
- Работа с онлайн сервисами и тревел агрегаторами по поиску, бронированию и покупкой отелей, билетов
- Работа с визовыми центрами по оформлению виз сотрудникам
- Организация трансфера (такси и другие виды транспорта)
- Ведения переговоров и заключения договоров с контрагентами (в том числе не РФ), ведение договоров, работа с счетами, закрывающими документами
- Подготовка аналитики и отчетов по командировкам и трансферу
- Контроль соблюдения бюджета по командировкам и трансферу
- Мониторинг рынка тревел услуг и вынесение предложений с целью развития этого направления в компании
Мы ожидаем
- Опыт работы в тревел поддержке в компании с объемом поездок от 50 в месяц, по РФ и за границу
- Опыт ведения переговоров и заключения договоров с контрагентами, ведение договоров, работа с счетами, закрывающими документами
- Опыт бронирования отелей, апартаментов
- Опыт бронирования билетов ж/д, авиа
- Опыт работы по оформлению виз
- Опыт работы по организации трансфера
- Поиск вариантов и составления сложных маршрутов
- Умение анализировать и выбирать самые оптимальные варианты по маршруту, билетам, проживанию
- Опыт работы с онлайн сервисами по организации командировок
- Способность конструктивно и позитивно общаться с контрагентами и сотрудниками
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.