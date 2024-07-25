HR

Менеджер по тревел поддержке

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Организация командировок сотрудников по РФ и заграницу
  • Поиск оптимальных вариантов и составления сложных маршрутов
  • Работа с онлайн сервисами и тревел агрегаторами по поиску, бронированию и покупкой отелей, билетов
  • Работа с визовыми центрами по оформлению виз сотрудникам
  • Организация трансфера (такси и другие виды транспорта)
  • Ведения переговоров и заключения договоров с контрагентами (в том числе не РФ), ведение договоров, работа с счетами, закрывающими документами
  • Подготовка аналитики и отчетов по командировкам и трансферу
  • Контроль соблюдения бюджета по командировкам и трансферу
  • Мониторинг рынка тревел услуг и вынесение предложений с целью развития этого направления в компании
Мы ожидаем
  • Опыт работы в тревел поддержке в компании с объемом поездок от 50 в месяц, по РФ и за границу
  • Опыт ведения переговоров и заключения договоров с контрагентами, ведение договоров, работа с счетами, закрывающими документами
  • Опыт бронирования отелей, апартаментов
  • Опыт бронирования билетов ж/д, авиа
  • Опыт работы по оформлению виз
  • Опыт работы по организации трансфера
  • Поиск вариантов и составления сложных маршрутов
  • Умение анализировать и выбирать самые оптимальные варианты по маршруту, билетам, проживанию
  • Опыт работы с онлайн сервисами по организации командировок
  • Способность конструктивно и позитивно общаться с контрагентами и сотрудниками
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.

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