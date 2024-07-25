Backend-разработка
Python-разработчик в команду Биллинговой платформы
В Selectel команда биллинга занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоемких отчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой. Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске тебя - опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать модули биллинговой системы (например: модуль учета услуг и их цен, модуль скидок, обработка входящих платежей и др.)
- Проектировать и развивать функционал биллинговой и аккаутинговой систем Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала
- Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками Участвовать в обсуждении технических этапов для интеграции и взаимодействия сервисов соседних отделов
Мы ожидаем
- Опыт работы с Python >3.7, знание экосистемы, популярных библиотек и фреймворков
- Опыт работы с Go/Golang и ориентирование в экосистеме (тулинг, основные библиотеки, линтеры, тесты итд)
- Опыт работы с PostgreSQL: умение строить и оптимизировать сложные и долгие запросы; проектировать структуру и связь между таблицами
- Опыт работы с REST или с RPC
- Базовый опыт работы с Linux: список процессов, как убить процесс, список открытых портов и тд
- Опыт работы с контейнерами и системами оркестрации контейнеров: что, для чего и где они могут быть полезны
- Опыт разработки с учетом постоянно обновляющихся требований
- Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода
- Опыт работы с тестами (юнит/интеграционными/функциональными)
Будет плюсом
- Опыт использования SQLAlchemy/Gorm
- Опыт работы с очередями (rabbit, nats итд)
- Понимание чистых архитектур, концепции DI
- Понимание концепций DevOps, CI/CD
- Опыт работы с Jira, Confluence, Nexus/Gitlab-Registry, Jenkins/Gitlab-CI
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.