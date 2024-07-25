Бухгалтер по подготовке отчетности
Мы ищем бухгалтера в группу подготовки отчетности, Это вакансия для Вас, если:
- Вам интересен процесс формирования бухгалтерской отчетности и все изменения законодательства для вас как новая интересная книга
- у Вас много идей по повышению качества учета и отчетности и Вы готовы их внедрять
- Вам нравиться развиваться самим и делиться знаниями с Командой
- Вы хотите работать в команде, в уютном офисе и классной доброжелательной атмосфере
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
• Участие в процессе контроля ведения бухгалтерского и налогового учета. Разработка заключений по спорным /неоднозначным вопросам учета.
• Проведение процедур закрытия месяца. Контроль правильности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского и налогового учета. Взаимодействие со смежными подразделениями по выявлению ошибок в учете и отчётности
• Подготовка бухгалтерской отчетности по РСБУ, составление дополнительных расшифровок и пояснений
• Разработка пользовательских инструкций, регламентов участие в описании бизнес-процессов
• Подготовка заданий для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций
• Бухгалтерская и налоговая экспертиза договоров
• Участие в процессе подготовки налоговой отчетности, налоговых регистров и расчетов. Подготовка ответов на требования контролирующих органов
• Участие в проектах по внедрению нововведений / изменений ФСБУ, налогового законодательства, рекомендаций аудиторов в учет в составе члена рабочей группы.
Мы ожидаем
• Аналогичный опыт работы на аналогичной позиции в крупной IT или производственной компании от 3 лет
• Знание законодательства о бухгалтерском учете, основы гражданского, финансового и налогового законодательства
• Знание методических, нормативных документов и инструкций по вопросам организации бухгалтерского учета и формирования отчетности
• Опыт ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02
• Опыт составления бухгалтерской отчетности по РСБУ
• Опыт прохождения аудиторских проверок
• Уверенно владеете Excel (ВПР, сводные таблицы) и 1С:Бухгалтерия 8.3
Знание систем/программ
- Excel (ВПР, сводные таблицы) 1С:Бухгалтерия 8.3
- • Имеете опыт составления и сопровождения технических заданий для оптимизации трудозатрат и повышения контроля качества учета
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Будет плюсом
Про условия
Про здоровье и спорт
Про развитие
Про досуг
*пока что только для питерского офиса