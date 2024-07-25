Бухгалтер по подготовке отчетности

Финансы и юриспруденция

Мы ищем бухгалтера в группу подготовки отчетности, Это вакансия для Вас, если:

- Вам интересен процесс формирования бухгалтерской отчетности и все изменения законодательства для вас как новая интересная книга

- у Вас много идей по повышению качества учета и отчетности и Вы готовы их внедрять

- Вам нравиться развиваться самим и делиться знаниями с Командой

- Вы хотите работать в команде, в уютном офисе и классной доброжелательной атмосфере