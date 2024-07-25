Финансы и юриспруденция

Бухгалтер по подготовке отчетности

Мы ищем бухгалтера в группу подготовки отчетности, Это вакансия для Вас, если:

- Вам интересен процесс формирования бухгалтерской отчетности и все изменения законодательства для вас как новая интересная книга

- у Вас много идей по повышению качества учета и отчетности и Вы готовы их внедрять

- Вам нравиться развиваться самим и делиться знаниями с Командой

- Вы хотите работать в команде, в уютном офисе и классной доброжелательной атмосфере

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи

• Участие в процессе контроля ведения бухгалтерского и налогового учета. Разработка заключений по спорным /неоднозначным вопросам учета.

• Проведение процедур закрытия месяца. Контроль правильности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского и налогового учета. Взаимодействие со смежными подразделениями по выявлению ошибок в учете и отчётности

• Подготовка бухгалтерской отчетности по РСБУ, составление дополнительных расшифровок и пояснений

• Разработка пользовательских инструкций, регламентов участие в описании бизнес-процессов

• Подготовка заданий для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций

• Бухгалтерская и налоговая экспертиза договоров

• Участие в процессе подготовки налоговой отчетности, налоговых регистров и расчетов. Подготовка ответов на требования контролирующих органов

• Участие в проектах по внедрению нововведений / изменений ФСБУ, налогового законодательства, рекомендаций аудиторов в учет в составе члена рабочей группы.

Мы ожидаем

• Аналогичный опыт работы на аналогичной позиции в крупной IT или производственной компании от 3 лет

• Знание законодательства о бухгалтерском учете, основы гражданского, финансового и налогового законодательства

• Знание методических, нормативных документов и инструкций по вопросам организации бухгалтерского учета и формирования отчетности

• Опыт ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02

• Опыт составления бухгалтерской отчетности по РСБУ

• Опыт прохождения аудиторских проверок

• Уверенно владеете Excel (ВПР, сводные таблицы) и 1С:Бухгалтерия 8.3

Знание систем/программ
  • Excel (ВПР, сводные таблицы) 1С:Бухгалтерия 8.3
      • Будет плюсом
      • • Имеете опыт составления и сопровождения технических заданий для оптимизации трудозатрат и повышения контроля качества учета
          • Про условия
          • Официальное оформление, белая зарплата
          • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
          • Бесплатные обеды и кофе-брейки
          • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
          • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
          Про здоровье и спорт
          • Ежемесячная надбавка за некурение
          • ДМС + стоматология + офисный врач*
          • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
          • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
          • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
          • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
          • Офисный душ*
          Про развитие
          • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
          • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
          • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
          • Онлайн-библиотека Alpina Digital
          Про досуг
          • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
          • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
          • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

          *пока что только для питерского офиса

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