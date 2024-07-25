Системный администратор VMware

Системное администрирование

Интересные и нетривиальные задачи - как их решать определяешь сам, мы даем полную свободу действий

Гибкий график, место работы выбираешь сам (офис/удаленка/гибрид)

Возможность реализовать даже самые безумные идеи

Выпилить устаревшую технологию - да не вопрос, бери и делай. Затащить bleeding edge технологию в прод и сделать из нее новую услугу, которая стабильно работает и радует клиентов - флаг в руки и барабан на шею, как говорится, главное брать на себя ответственность:)