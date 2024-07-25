Системный администратор VMware
Интересные и нетривиальные задачи - как их решать определяешь сам, мы даем полную свободу действий
Гибкий график, место работы выбираешь сам (офис/удаленка/гибрид)
Возможность реализовать даже самые безумные идеи
Выпилить устаревшую технологию - да не вопрос, бери и делай. Затащить bleeding edge технологию в прод и сделать из нее новую услугу, которая стабильно работает и радует клиентов - флаг в руки и барабан на шею, как говорится, главное брать на себя ответственность:)
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Администрирование текущей инфраструктры различных проектов (публичное и частные облака, VDI)
- Развитие текущей инфраструктуры услуг на базе продуктов VMware (анализ узких мест, выявление недоработок, повышение надежности инфраструктуры, улучшение и развитие систем мониторинга)
- Техническое сопровождение заказчиков компании в качестве эксперта (помощь в планировании миграций, технические консультации по используемым продуктам VMware)
- Ведение технической документации, внутренней и внешней баз знаний по услугам на базе продуктов VMware
- Консультации коллег и клиентов по техническим аспектам решений на базе продуктов VMware
Мы ожидаем
- Знания и опыт работы по основным продуктам VMware, используемых сервис-провайдерами: VMware vSphere, VMware vSAN, VMware NSX-T, VMware Cloud Director
- Понимание основных принципов построения и работы компьютерных сетей на уровне не ниже CCNA
- Понимание принципов работы и построения SDN сетей (Software Defined Networking)
- Опыт администрирования ОС семейства Windows Server (2016/2019/2022)
- Опыт администрирования Active Directory, DHCP, WSUS
- Навыки написания скриптов на PowerCLI/Python/BASH
- Базовые навыки администрирования ОС на базе Linux (дистрибутив не важен)
- Умение составлять и поддерживать техническую документацию
Будет плюсом
- Знания и опыт работы с системами СРК (мы используем продукты Veeam, но опыт работы с другими вендорами также будет плюсом
- Опыт работы с продуктами VMware vRealize Operations Manager, VMware vRealize Log Insight будет конкурентным преимуществом
- Опыт работы с технологиями VDI (Virtual Desktop Infrastructure) на базе продуктов VMware (VMware Horizon) будет конкурентным преимуществом
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса