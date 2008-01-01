Back office
Младший менеджер по сопровождению документации
- Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами.
- Возможность погрузиться в специфики работы с сегментом B2B, B2G.
- Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД.
- Доступно и приветствуется внедрять, улучшать существующие процессы. Нет ограничений в инициативности.
- Участие в проектных задачах.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Обработка запросов от клиентов в почте, тикет-системе и по телефону по вопросам, связанным с договорными отношениями
- Подготовка шаблонных документов: договоров, дополнительных соглашений, писем
- Организация подписания документов внутри компании и контроль своевременного подписания со стороны клиента, а также учет таких документов и ведение соответствующих реестров
- Отслеживание сроков действия договоров, пролонгация договоров
- Заключение партнерского договора с клиентами
Мы ожидаем
- Опыт работы на схожей позиции.
- Умение работать с программами или готовность к быстрому изучению программ: MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок, почтовый клиент
- Навыки работы с таск-трекерами будет преимуществом
- Базовые знания финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота.
- Базовое понимание специфики работы с сегментом B2B, B2G
- Хорошие навыки устной и письменной коммуникации на русском языке. Знание английского языка будет преимуществом.
- Опыт работы с клиентами
- Опыт работы с договорами
- Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
Будет плюсом
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
- Понимание специфики оказания услуг ЦОД
Про условия
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- График работы 5/2
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса