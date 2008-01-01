Back office

Младший менеджер по сопровождению документации

  • Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами.
  • Возможность погрузиться в специфики работы с сегментом B2B, B2G.
  • Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД.
  • Доступно и приветствуется внедрять, улучшать существующие процессы. Нет ограничений в инициативности.
  • Участие в проектных задачах.
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Обработка запросов от клиентов в почте, тикет-системе и по телефону по вопросам, связанным с договорными отношениями
  • Подготовка шаблонных документов: договоров, дополнительных соглашений, писем
  • Организация подписания документов внутри компании и контроль своевременного подписания со стороны клиента, а также учет таких документов и ведение соответствующих реестров
  • Отслеживание сроков действия договоров, пролонгация договоров
  • Заключение партнерского договора с клиентами
Мы ожидаем
  • Опыт работы на схожей позиции.
  • Умение работать с программами или готовность к быстрому изучению программ: MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок, почтовый клиент
  • Навыки работы с таск-трекерами будет преимуществом
  • Базовые знания финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота.
  • Базовое понимание специфики работы с сегментом B2B, B2G
  • Хорошие навыки устной и письменной коммуникации на русском языке. Знание английского языка будет преимуществом.
  • Опыт работы с клиентами
  • Опыт работы с договорами
  • Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
Будет плюсом
  • Высшее юридическое или экономическое образование
  • Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
  • Понимание специфики оказания услуг ЦОД
Про условия
  • Официальное оформление
  • Белая заработная плата
  • График работы 5/2
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.

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