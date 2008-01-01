- Техническая документация
- Обучение
- База знаний и другие материалы
- Презентации для продаж
- Выделенный менеджер
- 2-я линия техподдержки
Партнерская программа White Label
Перепродавайте услуги Selectel от своего лица — предлагайте готовые решения или создавайте собственные, закладывайте любую маржинальность, наращивайте объемы и получайте дополнительные скидки.
Предложите под своим брендом
Преимущества
Новые услуги под вашим брендом
Улучшите свое предложение без затрат на инфраструктуру.
Гибкость конечного продукта
Предлагайте «чистые» услуги Selectel или добавляйте к ним другие.
Полный контроль
Контролируйте финансовое и техническое взаимодействие с клиентом.
Любая доходность
Самостоятельно выбирайте маржинальность конечного продукта.
Как это работает
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Мы вышлем техническую документацию для работы по программе и партнерский договор.
Скидки для реселлеров разного уровня
На выделенные серверы готовых и произвольных конфигураций (кроме Chipcore и DL-линеек)
На «Облачную платформу Selectel»
На услугу «Облако на базе VMware»
На услугу «Veeam Cloud Connect»
Bronze
без лимитов
по обороту
На выделенные серверы готовых и произвольных конфигураций (кроме Chipcore и DL-линеек)
10%
На «Облачную платформу Selectel»
10%
На услугу «Облако на базе VMware»
10%
Bronze
без лимитов
по обороту
На услугу «Veeam Cloud Connect»
10%
Silver
от 100 000
до 500 000 ₽ / мес.
На выделенные серверы готовых и произвольных конфигураций (кроме Chipcore и DL-линеек)
12%
На «Облачную платформу Selectel»
12%
На услугу «Облако на базе VMware»
12%
Silver
от 30 000
до 100 000 ₽ / мес.
На услугу «Veeam Cloud Connect»
12%
Gold
свыше 500 000 ₽ / мес.
На выделенные серверы готовых и произвольных конфигураций (кроме Chipcore и DL-линеек)
15%
На «Облачную платформу Selectel»
15%
На услугу «Облако на базе VMware»
15%
Gold
свыше 100 000 ₽ / мес.
На услугу «Veeam Cloud Connect»
15%