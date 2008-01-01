Панель управления

Партнерам

For Partners
Партнерские программы Классическая Бессрочная

Партнерство с Selectel — это возможность зарабатывать на развитии своего IT-бизнеса, используя ресурсы надежного провайдера, или на привлечении новых заказчиков.

Партнерская программа White Label

Перепродавайте услуги Selectel от своего лица — предлагайте готовые решения или создавайте собственные, закладывайте любую маржинальность, наращивайте объемы и получайте дополнительные скидки.
Участвовать

Предложите под своим брендом

Выделенные серверы

Облачная платформа

Облако на базе VMware

Серверы под заказ

Преимущества

Новые услуги под вашим брендом

Улучшите свое предложение без затрат на инфраструктуру.

Гибкость конечного продукта

Предлагайте «чистые» услуги Selectel или добавляйте к ним другие.

Полный контроль

Контролируйте финансовое и техническое взаимодействие с клиентом.

Любая доходность

Самостоятельно выбирайте маржинальность конечного продукта.

Как это работает

1

Зарегистрируйте аккаунт на ваше юридическое лицо/ИП в панели управления my.selectel.ru.

2

Отправьте информацию о вашей компании на partner@selectel.ru.

3

Мы вышлем техническую документацию для работы по программе и партнерский договор.

Скидки для реселлеров разного уровня

На выделенные серверы готовых и произвольных конфигураций (кроме Chipcore и DL-линеек)
На «Облачную платформу Selectel»
На услугу «Облако на базе VMware»
На услугу «Veeam Cloud Connect»

Bronze
без лимитов
по обороту

На выделенные серверы готовых и произвольных конфигураций (кроме Chipcore и DL-линеек)
10%
На «Облачную платформу Selectel»
10%
На услугу «Облако на базе VMware»

10%

Bronze
без лимитов
по обороту

На услугу «Veeam Cloud Connect»
10%

Silver
от 100 000
до 500 000 ₽ / мес.

На выделенные серверы готовых и произвольных конфигураций (кроме Chipcore и DL-линеек)
12%
На «Облачную платформу Selectel»
12%
На услугу «Облако на базе VMware»

12%

Silver
от 30 000
до 100 000 ₽ / мес.

На услугу «Veeam Cloud Connect»
12%

Gold
свыше 500 000 ₽ / мес.

На выделенные серверы готовых и произвольных конфигураций (кроме Chipcore и DL-линеек)
15%
На «Облачную платформу Selectel»
15%
На услугу «Облако на базе VMware»

15%

Gold
свыше 100 000 ₽ / мес.

На услугу «Veeam Cloud Connect»
15%

Условия

От нас

От вас

Документы

Полный текст договора программы White label

Полный текст дополнительного соглашения на постоплату для White label партнеров