* Вознаграждение не начисляется на аренду выделенных серверов Chipcore Line, стоек и выделенного пространства, а также на ВОЛС, лицензии Microsoft и услуги по фильтрации трафика от Qrator и Incapsula. Мы не выплачиваем бонусы за виртуальные машины в облаке Vscale, облачные приложения, сеть доставки контента (CDN), защиту API, регистрацию и продление доменов. Процент от продажи услуг защиты веб-сайтов Imperva, доступа к веб-службам правообладателя Microsoft на условиях авансирования и «Мультиоблачная среда» тоже не перечисляется. На остальных услугах Selectel вы можете зарабатывать, став нашими партнерами!

** Вознаграждение не начисляется на суммы, оплаченные с бонусного баланса Клиента.

Бонусный баланс — это баланс, на который начисляются бонусы для тестирования услуг в виде компенсации, активации промо-кодов и пр.

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