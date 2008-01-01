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Партнерские программы Бессрочная White label

Партнерство с Selectel — это возможность зарабатывать на развитии своего ИТ-бизнеса, используя ресурсы надежного провайдера, или на привлечении новых заказчиков.

Классическая реферальная программа

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Преимущества

Реферальная программа от Selectel — стабильный источник основного или дополнительного дохода. Привлекайте новых клиентов и получайте вознаграждение.

Вознаграждение

Первые шесть месяцев мы компенсируем вам 10% от суммы оказанных услуг по всем пользователям, которых вы привлекли.

Как это работает

Зарегистрируйтесь в панели управления

1

Активируйте аккаунт в панели управления my.selectel.ru.

Для полной активации вашего аккаунта необходимо:

  • Зарегистрироваться в панели управления
  • Принять условия договора на предоставление услуг связи
  • Пополнить баланс (минимальная сумма пополнения баланса для участия в реферальной программе: 100 рублей)

Заключите договор и получите реферальную ссылку

2

Перейдите в раздел «Реферальная программа» и ознакомьтесь с условиями реферального договора.

Пришлите на почту payment@selectel.ru:

  • Скан-копию заполненного, подписанного договора с печатью (для физических лиц — просто с подписью)
  • Для физических лиц — скан-копию паспорта, СНИЛС (ИНН — опционально)
  • Для юридических лиц и ИП — информацию о системе налогообложения с подтверждающим документом (находится ли ваша компания на УСН/ОСН)

После обработки документов мы отправим вам ваш экземпляр договора, подписанный нами.

Распространяйте реферальную ссылку и получайте вознаграждение

3

Ссылка будет выглядеть так: https://selectel.ru/?ref_code=2b1ab3d625 (где 2b1ab3d625 — ваш реферальный код).

Клиент считается привлеченным, если он зарегистрировался в панели управления Selectel по вашей реферальной ссылке и заключил договор оказания услуг*, оплатив одну или несколько услуг.

Вознаграждение зачисляется на баланс «Реферальные рубли»** — его можно потратить на оплату услуг Selectel или вывести на банковский счет (для юридических и физических лиц).

Минимальная сумма, с которой доступен вывод средств — 10 000 рублей.

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Документы

Договор об участии в классической реферальной программе для физических лиц

Договор об участии в классической реферальной программе для юридических лиц и ИП

Правила проведения рекламных кампаний

* Вознаграждение не начисляется на аренду выделенных серверов Chipcore Line, стоек и выделенного пространства, а также на ВОЛС, лицензии Microsoft и услуги по фильтрации трафика от Qrator и Incapsula. Мы не выплачиваем бонусы за виртуальные машины в облаке Vscale, облачные приложения, сеть доставки контента (CDN), защиту API, регистрацию и продление доменов. Процент от продажи услуг защиты веб-сайтов Imperva, доступа к веб-службам правообладателя Microsoft на условиях авансирования и «Мультиоблачная среда» тоже не перечисляется. На остальных услугах Selectel вы можете зарабатывать, став нашими партнерами!

** Вознаграждение не начисляется на суммы, оплаченные с бонусного баланса Клиента.

Бонусный баланс — это баланс, на который начисляются бонусы для тестирования услуг в виде компенсации, активации промо-кодов и пр.

Чтобы участвовать в программе, зарегистрируйтесь в панели управления и заключите договор об участии в классической реферальной программе с Selectel.