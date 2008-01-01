Пресса о нас

Спрос на локализацию персональных данных российских пользователей и перевод в «облака» информационных систем бизнеса и госструктур поддержат рост рынка дата-центров в 2018 году, рассчитывают его участники. Так, Selectel бывших акционеров «ВКонтакте» Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили готовит к запуску больше 400 новых стойко-мест, «Ростелеком» — 1 тыс., DataPro семьи экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова — 250 и планирует строить новый дата-центр на 1 тыс. мест. Весь рынок, по прогнозам, вырастет на 9%, до 39,6 тыс. стойко-мест, при выручке в 26,7 млрд руб.

В 2018 году Selectel планирует сдать в эксплуатацию вторую очередь дата-центра «Берзарина» в Москве на 350 стойко-мест, рассказали «Ъ» в компании. Также до конца года будут введены 60–80 новых стойко-мест в дата-центре «Цветочная 2» в Санкт-Петербурге. В том числе для инвестиций в это направление Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка открыл для Selectel кредитную линию на 1 млрд руб. сроком на семь лет, уточнил гендиректор Selectel Павел Алимов.

По итогам 2017 года Selectel занимал шестое место среди крупнейших в России операторов дата-центров с 1610 стойками, следует из данных «ТМТ Консалтинг». Запуск 430 новых стоек может позволить ему догнать занимающую третье место на рынке по их количеству голландскую Linxdatacenter. Лидируют по этому показателю «Ростелеком» с 5268 стойками на конец 2017 года и DataLine IT-холдинга Inline Technologies Group с 4711 стойками. Весь рынок коммерческих дата-центров вырос на 11,9% в количестве стойко-мест, до 36,3 тыс., и на 10,6% в выручке, до 23,6 млрд руб.

В 2018 году рост продолжится, ожидают аналитики. По прогнозу «ТМТ Консалтинг», рынок вырастет на 9% по числу стоек и на 13% по выручке — примерно до 39,6 тыс. мест и 26,7 млрд руб. соответственно. Перспективным сегментом остаются международные компании, которые размещают в российских дата-центрах бизнес-системы, использующие персональные данные российских пользователей, поясняет руководитель сети дата-центров КРОК Павел Колмычек.

В частности, «Ростелеком» в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 800 стойко-мест в первой очереди дата-центра с проектной мощностью 8 тыс. стоек в Удомле вблизи Калининской АЭС в рамках совместного проекта с «Росэнергоатомом». Как сообщал ранее «Ъ», запуск первой очереди дата-центра изначально планировался на 2017 год, но был отложен из-за изменения технических решений проекта. В 2018 году «Ростелеком» также расширит на 200 стойко-мест дата-центр ММТС-9 в Москве. «Спрос на облачные услуги будет расти, что связано с внедрением облачных и платформенных решений как бизнесом, так и государственными структурами, а также с реализацией федеральной программы „Цифровая экономика“», — убеждены в «Ростелекоме».

Голландская Linxdatacenter по итогам 2017 года показала рост выручки в 8%, что также дает возможность для дальнейшего роста, рассказала гендиректор компании в России Ольга Соколова. «Мы намерены расширить количество стоек в дата-центрах в Москве и Санкт-Петербурге, вывести на рынок новые облачные сервисы, выйти на новые международные рынки — в Китай и страны Скандинавии», — сообщила она. Кроме того, прорабатывается проект строительства второго дата-центра в Москве на 1 тыс. стоек. Всего у компании три центра обработки данных в Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве общим объемом 2730 стоек. В двух российских ЦОДах — 2040 стоек, из которых введенных в эксплуатацию 1020.

По данным «ТМТ Консалтинг», расширение на 250 стойко-мест в первом полугодии 2018 года планирует и DataPro, принадлежащая семье экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова. «На первый-второй кварталы запланирован запуск нового зала в дата-центре OST. Компания также выбирает площадку под строительство нового дата-центра в Москве», — подтвердили «Ъ» в пресс-службе компании. Ожидаемая емкость нового дата-центра составит не менее 1 тыс. стоек.

Источник: «Коммерсант»