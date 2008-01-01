Пресса о нас

Крупнейший российский поставщик ИТ-инфраструктуры Selectel и vc.ru рассказывают на простых примерах, зачем предпринимателям нужны локальные сети и как они помогают экономить на издержках.

Зачем компании нужна локальная сеть

Локальная сеть — это объединение между собой компьютеров, которые обычно находятся рядом — в одной комнате или в одном здании. Такая сеть позволяет им быстро обмениваться данными, вовсе не используя интернет — например, можно переслать файл размером в 1 ГБ всего за несколько секунд.

Локальная сеть безопаснее интернета — данные не отправляются «наружу», а циркулируют исключительно внутри компании.​

Всё просто, если компьютеры находятся в пределах одного помещения — администратор подключает их друг к другу с помощью коммутатора и кабелей и самостоятельно создает небольшую локальную сеть. Проблемы возникают в тот момент, когда компания начинает расширяться: у нее открываются новые офисы, серверов становится всё больше и они появляются в разных дата-центрах.

Как объединить серверы, которые находятся в разных городах

Объединение серверов, находящихся в разных локациях — сложная и дорогостоящая задача. Для обмена данными приходится использовать интернет: это дорого — потому что приходится оплачивать весь трафик, небезопасно — потому что используются общедоступные каналы связи, долго — потому что пропускная способность интернет-канала ниже, чем в локальной сети.

Например, у компании настроена репликация базы данных между серверами в разных дата-центрах. Один находится в в Москве, другой — в Санкт-Петербурге. Чтобы передавать массивы данных в режиме реального времени придётся использовать медленное VPN-соединение и оплачивать интернет-трафик за оба сервера.

Однако если оба сервера находятся в дата-центрах Selectel, их можно объединить в одну локальную сеть. При этом скорость обмена данными между ними будет такой же, как если бы они находились в одном помещении: Selectel использует выделенный резервированный волоконно-оптический канал между Санкт-Петербургом и Москвой.

При этом Selectel никак не ограничивает трафик внутри сети, поэтому клиенту не нужно будет оплачивать счета за обмен данными между собственными серверами.

Локальная сеть создается за несколько кликов в личном кабинете пользователя. Администратору достаточно выбрать, какие ресурсы предстоит объединить и изолировать от внешнего доступа. Selectel позволяет объединять один сервер сразу в несколько локальных сетей — например, для разных отделов компании.

Как локальная сеть может помочь росту компании

В локальную сеть Selectel можно объединить не только физические серверы компании и не только между дата-центрами, но и виртуальные приватные «облака», которые позволяют мгновенно запускать новые виртуальные машины в «облаке».

Пример: интернет-магазин, торгующий цветами, постоянно сталкивается с резким ростом спроса перед 8 марта и 14 февраля — покупатели активно ищут подарки, нагрузка на серверы и базы данных растет, а любое «падение» приводит к критическим потерям дохода.

Администратор сайта с виртуальным приватным «облаком» может просто докупить необходимое количество ресурсов в пиковые моменты, добавить их в локальную сеть, а потом, когда поток покупателей упадет, «откатиться» к прежним показателям.

Источник: vc.ru