Пресса о нас

21 сентября 2017 года в Петербурге прошел SelectelTechday #2 — партнерская конференция одного из крупнейших российских провайдеров IaaS-услуг Selectel. В программу мероприятия вошли выступления представителей Selectel и партнеров провайдера, посвященные инновациям в ИТ-инфраструктуре, а также экскурсия по дата-центру и посещение демо-зоны. Кроме того, состоялась презентация проекта Selectel Lab, позволяющего заказчикам бесплатно тестировать аппаратные новинки ведущих мировых вендоров по модели IaaS.

Открывая конференцию, директор по работе с партнерами Selectel Игорь Сысоев отметил, что в этот раз в мероприятии участвуют больше вендоров и заказчиков, чем участвовали в прошлом, и таким образом его посетители узнают еще больше полезной информации.

Александр Тугов, директор по продуктам, Selectel

Selectel как сервис-провайдер видит одной из своих целей предоставление заказчикам законченных, интересных и востребованных сервисов в рамках тех технологий, которые производят вендоры. Идея SelectelTechday заключается в том, чтобы наладить взаимодействие между нашими партнерами, клиентами и потенциальными заказчиками: первые демонстрируют технологии завтрашнего дня, а вторые формулируют и конкретизируют свои потребности. Selectel же, как связующее звено между ними, предоставляет на своей платформе соответствующие решения.

Модернизация инфраструктуры — с оглядкой на стоимость владения

Технический директор Selectel Кирилл Малеванов рассказал о модернизации и развитии инфраструктурных решений в ЦОД и поделился прогнозами на будущее. По его словам, интенсивность такого развития связана с позиционированием дата-центра на рынке и пулом его услуг. Оказывая преимущественно услуги co-location, дата-центр выступает только в качестве помещения с климат-контролем и бесперебойным электроснабжением — и этот объект меньше всего подвержен инфраструктурным изменениям. Сильнее же всех на модернизацию настроены такие компании, как Facebook, Yandex — собственные дата-центры которых являются исключительно инструментом для ведения основного бизнеса.

Компания Selectel, предоставляющая как традиционные услуги по сдаче в аренду вычислительных мощностей, так и IaaS, воспринимает модернизацию с точки зрения разумности, надежности и возможности сокращать расходы.

Оптимизация инфраструктурных решений в дата-центрах, в первую очередь, предполагает экономию электричества: приемлемый коэффициент использования электроэнергии (PUE) с учетом инноваций должен стремиться к показателям от 1,15 до 1,25. Уменьшение операционных расходов и снижению кванта отказа достигается при помощи новых технологий климат-контроля и резервирования. Таким образом, в результате модернизации дата-центра компания достигает определенного снижения суммарной стоимости владения объектом (то есть расходов на строительство, заполнение и обслуживание) в течение срока его эксплуатации: как правило, это 10-12 лет. В конечном счете, благодаря модернизации происходит снижение конечной цены продуктов IaaS без ущерба качеству этих сервисов.

С точки зрения климат-контроля, технологическое развитие ЦОДов идет от классической схемы с фреонными кондиционерами, охлаждающими воздух за счет перехода фреона в различные агрегатные состояния (по данной схеме в 2008 году Selectel построил дата-центр «Цветочная 1») к чиллерному холодоснабжению, использующему этиленгликоль/пропиленгликоль и включающемуся лишь при достижении в помещении определенной критической температуры (по такой схеме построены «Дубровка 1» в 2010 году и «Цветочная 2» в 2015).

Дальнейшее развитие ЦОДов связано с переходом на охлаждение воздухом из окружающей среды — тем более, что современные стандарты эксплуатации инфраструктуры дата-центров предписывают поддерживать температуру до 27 градусов — более высокую, чем предписывалась ранее. Появляются решения по прямому и непрямому фрикулингу с теплопроводными перегородками: последнее решение оправдано в тех случаях, когда дата-центр находится в загрязненной зоне. Одним из примеров непрямого фрикулинга является «колесо» Kyoto Cooling.

Так, в дата-центре Selectel «Дубровка 3», введенном в эксплуатацию в 2013 году, используется как раз технология прямого фрикулинга — с доохлаждением АБХМ, если температура поднимается выше 21 градуса. В московском «Берзарина 36» (запуск в 2017 году), рассчитанном в основном на оказание IaaS-услуг, реализована схема с прямым фрикулингом и доохлаждением фреонными блоками. В «Дубровке 1» перешли на прямой фрикулинг без дополнительного доохлаждения.

В результате проведенных модернизаций компании удалось добиться следующих показателей PUE: в «Дубровке 3» — 1,2, в «Берзарина 36» и «Дубровке 1» — 1,15.

В области электроснабжения известно несколько инноваций, связанных с бесперебойным электропитанием. На смену стандартным свинцовым батареям в ИБП приходят литиево-ионные батареи, также используются маховики (для сохранения кинетической энергии, которая затем за счет генераторов преобразуется в электрическую) и суперконденсаторы. Однако, как заметил Кирилл Малеванов, на сегодняшний день капитальные расходы на эти решения значительно превышают их суммарную стоимость владения — в отличие от привычных свинцовых батарей: последние до сих пор являются оптимальным решением, исходя из расчета окупаемости дата-центра на 10 лет. А страхуется бесперебойное гарантированное снабжение дата-центра по-прежнему с помощью дизель-генераторной установки. Впрочем, есть тенденция к объединению ИБП и генератора в одно устройство: дизель-роторный ИБП (ДРИБП).

Наконец, к привычным схемам резервирования электроснабжения внутри дата-центра (N+1, 2N, 2N+1) добавились новые схемы 4/3N и 3/2N, положительно влияющие на сокращение капитальных расходов и снижение кванта отказа. С другой стороны, использование таких схем сегодня сопряжено с увеличением количества дорогостоящих электрощитов.

«В результате работ по модернизации инфраструктуры мы получаем оптимизацию стоимости сервисов и предоставляем всё те же услуги, но более надежные. За счет применения различных схем резервирования климатоснабжения, электроснабжения — мы сохраняем постоянный уровень SLA. Конечные продукты Selectel становятся более конкурентоспособными: мы можем уменьшать цены на них и диктовать эти цены рынку, — резюмировал спикер. — Тенденции модернизации ЦОД, в первую очередь, направлены на снижение операционных затрат. Снижение капитальных затрат на строительство дата-центров произойдет в дальнейшем, когда эти решения станут более востребованными и дешевыми», — резюмировал Кирилл Малеванов.

Десятилетняя дружба Intel и Selectel

Василий Бояринов, директор корпоративных продаж Intel по Восточной Европе, поделился с гостями мероприятия результатами исследования, проведенного среди CIO в сегменте крупного бизнеса. Оказалось, что из всей суммы бюджета, запланированного корпорациями на развитие ИТ, в среднем 28% отводятся на облачные вычисления — это вторая строка расходов после бизнес-аналитики. Корпоративные ИТ постепенно перейдут из частных облаков в гибридные, а затем и во внешние облака — высказал предположение спикер.

Предоставляя услуги по моделям IaaS и SaaS, поставщик стремится сделать их стоимость максимально низкой, а само предоставление максимально выгодным — за счет того, что большее количество виртуальных машин или сервисов будет располагаться на одной и той же единице оборудования (например, сервере, СХД и т. д.) Эффективность вычислительной платформы при этом будет ключевым элементом для создания дополнительной стоимости и формирования прибыли поставщика услуг.

С учетом сказанного выше Intel создал платформу на основе нового процессора Intel Xeon Scalable, которая ориентирована на все области применения: вычислительные сервера, системы хранения, системы SDN и т. д. Intel Xeon — вероятно, наиболее эффективный сегодня процессор с точки зрения оптимизации под нагрузку, легкости развертывания в дата-центрах.

«Мы взаимодействуем с Selectel уже около 10 лет, за это время в ЦОДах компании было установлено более 30 тысяч серверов на процессорах Intel. Здесь нашли применение 9 поколений процессоров, 7 поколений SSD-дисков, по три поколения сетевых адаптеров и серверных платформ Intel. Очень приятно, что Selectel тестирует все наши новые решения: всё, что мы разрабатываем для дата-центров, находит здесь отклик», — отметил Василий Бояринов.

Здесь уместно заметить, что Selectel — до сих пор единственный в России сервис-провайдер, который предоставляет клиентам серверы на базе новой платформы Intel: они были доступны в пуле услуг провайдера уже через неделю после официального релиза Intel (13 июля 2017 года).

Разговор о сотрудничестве Intel и Selectel продолжил инженер, технический консультант Intel Михаил Цветков, подробнее раскрыв тему новых серверных решений Intel, которые уже нашли применение в продуктах провайдера: это, опять же, не только процессоры, но и устройства хранения данных. Современное видение вендором модели данных заключается в объединении вокруг DRAM технологий Intel 3D NAND и Optane.

Объемы хранения данных растут, из-за этого изменяется и сама серверная архитектура дата-центров, и процессоры: если раньше ядра на кристалле были объединены кольцом, то на Intel Xeon мы видим объединение ядер по структуре Mesh. Это позволяет выровнять задержки и обеспечить равномерное время доступа всех ядер к ресурсам, хранящим данные. «Такой переход позволяет двигаться дальше в сторону многоядерности и эффективного линейного масштабирования по количеству сокетов на систему», — добавил спикер. Далее он упомянул также новую технологию для систем хранения на базе РСIe — Intel VMD (Volume Management Device), которая при возникновении локальных трудностей гарантирует работу системы без сбоев.

Современный дата-центр: теория и практика

После презентации Intel своим видением современной картины решений для ИТ-инфраструктуры дата-центров поделились другие партнеры Selectel: Broadcom, HGST, Kingston, Supermicro, Brocade, Juniper, Microsemi. Те из гостей конференции, кому теории оказалось недостаточно, смогли познакомиться с представленными новинками всех вендоров вживую — на демо-зоне.

Свою долю практических знаний привнес и Selectel, пригласив участников мероприятия на экскурсию по своему дата-центру «Цветочная 2». Напомним, что этот ЦОД, введенный в эксплуатацию в 2015 году, стал шестым и пока последним из открытых провайдером площадок.

Экскурсанты побывали в центре мониторинга дата-центра — диспетчерской, где сервисные инженеры круглосуточно следят за работоспособностью всех систем на больших мониторах. Прошлись по четвертому этажу здания, где расположены три серверные (на данный момент еще заполняющиеся клиентским оборудованием), залы с ИБП, система пожаротушения и другие технические помещения.

Технологическое лидерство в IaaS

«Selectel — технологический лидер среди IааS-провайдеров» — так было озаглавлено выступление директора по продуктам Selectel Александра Тугова, в процессе которого спикер познакомил собравшихся с новой, только что запущенной инициативой провайдера Selectel Lab и некоторыми решениями, которые клиенты уже сейчас могут бесплатно протестировать.

В беседе с корреспондентом SpbIT.ru Александр пояснил свой тезис более подробно: «Мы стремимся быть на пике технологий и предоставлять клиентам последние новинки ведущих вендоров. С многими из них Selectel работает напрямую. Многолетние партнерские отношения и масштаб нашего бизнеса позволяют получать нам свежие релизы в самые короткие сроки. Так, например, большинство инновационных продуктов Intel появляются у нас практически сразу после их презентации. Но новым технологиям свойственны такие характеристики как высокая стоимость, низкая доступность и сложность в использовании. Многие клиенты опасаются вкладывать в них деньги и время своих сотрудников. Ответом на это и стал Selectel Lab — первая в Рунете площадка, где все желающие могут бесплатно протестировать новейшие технологии».

На SelectelTechday #2 провайдер представил уникальную для рынка ИТ инициативу Selectel Lab — возможность клиентам бесплатно протестировать самые последние созданные вендорами технологии. Причем в рамках Selectel Lab провайдер работает с компаниями любого уровня. Заказчики сегмента Enterprise более консервативны в построении своей системы, но в любом случае присматриваются к потенциалу новых технологий и ищут возможность сократить бюрократические процедуры, увеличивающие время доступа к решениям. Небольшие компании и стартапы более склонны к инновациям, но не могут приобрести несколько решений для сравнения: для них тестирование в Selectel Lab интересно как возможность сэкономить. Для самого провайдера лаборатория — помощник при тестировании и отладке законченного продукта, определении спроса на ту или иную технологию.

Как же работает Selectel Lab? На сайте провайдера с 21 сентября расположена ссылка на страницу лаборатории, где уже представлено несколько перспективных решений (причем это не только «железо», но и, например, SaaS-решения) и размещена форма заявки. После подтверждения заявки клиент получает доступ к нужному оборудованию как к сервису. Важно, что инженеры Selectel сопровождают процесс тестирования и могут для разрешения проблемных моментов привлекать, в том числе, поддержку вендоров. Единственное условие, которое ставится перед тестировщиками — публикация отчета о проведенной работе на сайте, в сообществе или блоге.

Источник: ict-online.ru