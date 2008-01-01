Пресса о нас

Крупнейший российский провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel объявил о запуске программы Selectel Lab, которая позволяет компаниям тестировать новое оборудование и серверное программное обеспечение в своих проектах и приложениях. По словам представителей Selectel, это первая и единственная подобная площадка для тестирования в России.

Каждый квартал Intel, AMD, Nvidia, Cisco и другие производители серверного оборудования выпускают новые процессоры, чипсеты, графические адаптеры, твердотельные диски и сетевые устройства. В то же время Microsoft, Red Hat, VMware, Citrix и другие производители программного обеспечения выпускают бета-версии новых операционных систем, гипервизоров и платформ.

Как отмечают в Selectel, первые образцы новой техники и программного обеспечения зачастую дороги и малодоступны. Поэтому компания решила открыть Selectel Lab — виртуальную лабораторию, при помощи которой проекты могут оценить влияние нового серверного оборудования и программного обеспечения на свои сервисы и приложения.

Например, сейчас в Selectel Lab доступны для тестирования самые быстрые в мире твердотельные накопители Intel Optane, масштабируемые процессоры для обработки больших объемов данных Intel Xeon Scalable, процессоры Intel Xeon Phi для векторизации ресурсоёмких высокопроизводительных вычислительных приложений и перепрограммируемые логические интегральные схемы FPGA.

Участие в лаборатории Selectel Lab бесплатное. Для регистрации в программе необходимо отправить заявку через сайт компании. После её подтверждения команды могут провести свои тесты и опубликовать отчёт в сообществе или блоге Selectel.

Зарегистрироваться в Selectel Lab

Источник: vc.ru