Пресса о нас

Провайдер облачных и хостинговых сервисов Selectel начал предоставлять по модели SaaS платформу «МойОфис». В компании рассчитывают на интерес к продукту в связи ростом спроса на отечественное ПО.

Разработчик программных продуктов «МойОфис» — компания «Новые облачные технологии». «МойОфис» по модели «программное обеспечение как сервис» Selectel начал предоставлять в рамках модели Selectel Lab. О ней на SelectelTechDay рассказывал директор по продуктам Selectel Александр Тугов.

«Selectel — первый и единственный в России провайдер, предоставляющий площадку, на которой клиенты могут попробовать новейшие технологии», — отмечал Александр Тугов. — Каждый год на рынке появляется много новых решений, однако опыта работы с ними нет, и клиенты часто опасаются вкладываться в инновации. Selectel готов предоставлять свою площадку для тестов, а также инженеров, объясняющих, как работают новинки, и поддержку самих вендоров, новинки выпускающих».

В рамках сотрудничества с «Новыми облачными технологиями» Selectel открыл доступ к бизнес-приложениям для создания, совместного редактирования и централизованного хранения документов «МойОфис Профессиональный», а также к средствам для организации электронной почты, корпоративного общения, календарей и адресной книги сотрудников.

«Мы рассчитываем на интерес со стороны компаний, которые переходят на программное обеспечение, включенное в реестр отечественного ПО Минкомсвязи», уточнил директор по продуктам Selectel Петр Щеглов.

«Использование программного обеспечения по модели SaaS снимает ряд барьеров для заказчика: нет необходимости бюджетировать закупки дополнительных серверов и инфраструктуры, а также не нужно изучать аспекты проектирования, инсталляции и эксплуатации, — в свою очередь, отметил генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценивает сегмент облачной автоматизации офисных служащих при помощи офисного ПО в 400-600 млн руб. «Ажиотажного спроса на такие услуги нет, поскольку покупка офисного программного обеспечения является рутинной процедурой в компаниях. Поэтому — и вполне разумно — облачный офисный софт продвигается в партнёрстве с поставщиком облачной инфраструктуры, — считает Делицын.

По данным РАЭК, прогноз по рынку SaaS в 2016 году составлял в 8,25 млрд руб. Согласно рейтингу CNews, выручка 25 крупнейших поставщиков SaaS по итогам 2016 года составила 18,7 млрд руб. В свою очередь, продажи российских разработчиков программного обеспечения (ПО) на внутреннем рынке в 2016 году восстановятся, а в 2017-м вырастут на 14–25%, — прогнозирует «Руссофт».

Источник: www.tdaily.ru