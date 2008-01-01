Пресса о нас

В Selectel Lab можно совершенно бесплатно протестировать новейшие серверные технологии Intel: платформу Intel Purley, процессоры Intel Xeon Scalable Processor, ускорители Intel Xeon Phi Knights Landing, FPGA-ускорители на базе Intel Arria 10GX, а также накопители Intel Optane P4800X.

21 сентября в Санкт-Петербурге прошла конференция SelectelTechDay #2, организованная компанией Selectel — крупнейшим в РФ IaaS-провайдером. Среди клиентов Selectel есть и частные лица, и международные корпорации. Для первых компания предлагает сервис VScale, а среди вторых наиболее знаком обывателю, пожалуй, «ВКонтакте «. За десять лет компания построила в РФ шесть крупных ЦОД и стала одним из лидеров этого рынка в стране. И ей есть, что рассказать и показать текущим и потенциальным заказчикам, партнёрам и даже конкурентам. Свои доклады представили Broadcom, Brocade, HGST, Juniper, Kingston, Microsemi, Supermicro и, конечно, Intel — ключевой партнёр Selectel. Сама же Selectel организовала экскурсию по дата-центру, рассказала о тенденциях развития рынка и, самое главное, представила проект Selectel Lab, который даёт уникальную возможность самостоятельно и, что важно, бесплатно опробовать в деле новейшее оборудование Intel. Selectel по итогам тестов получает обратную связь и лучше понимает задачи клиентов, чтобы в будущем предложить им именно то, что нужно.

Сейчас производители высокотехнологичного оборудования активно развивают свои продуктовые линейки, ежеквартально представляя новые решения. Вместе с тем новинки эти хоть и привлекательны, однако массово недоступны — либо просто дороги, либо вообще выпускаются крайне ограниченными партиями. Узость круга «избранных», которые всё-таки имеют к ним доступ, не позволяет достаточно полно оценить все недостатки и достоинства этих новинок. Естественно, что наугад вкладывать большие деньги в недостаточно изученные решения, а потом ещё и ждать их поставок никому не хочется. Но в таком случае все эти новые технологии так и могут остаться неизвестными и неизученными.

Selectel Lab как раз и создан для преодоления этой проблемы. Одним из ключевых продуктов, доступ к которому предоставляется участникам проекта, является новейшая серверная платформа Intel Purley. Машины на её базе появились в Selectel буквально через неделю после официального запуска — компания до сих пор остаётся единственным в РФ сервис-провайдером, предлагающим клиентам серверы с новыми CPU Intel Xeon Skylake-SP. Подробнее об этих процессорах и платформе написано здесь, а тут отметим лишь самые важные её особенности: процессоры с числом ядер до 28 (56 потоков) и возможностью создания 8-сокетных машин, поддержка до 1,5 Тбайт RAM на каждый CPU, встроенный в CPU адаптер Intel Omni-Path, поддержка AVX-512, аппаратные ускорения компрессии и шифрования, 40-Гбит контроллер Ethernet с поддержкой iWARP RDMA и целый ряд новых функций и технологий, обеспечивающих высокую скорость вычислений в сочетании с безопасностью.

Серверы на базе процессоров Intel Xeon Platinum, Gold и Silver можно протестировать бесплатно. В Selectel Lab доступен один из самых мощных CPU нового поколения: Intel Xeon Platinum 8170. Двухсокетная машина на базе этого процессора входит в TOP-10 аналогичных систем в рейтинге GeekBench. Кроме того, в рамках Selectel Lab доступные и другие уникальные процессоры Intel — Xeon Phi Knights Landing (KNL). Эти CPU имеют до 72 привычных x86-64 ядер (исполнение до 288 потоков) и также поддерживают технологии AVX-512 и Intel Omni-Path. Обычно такие процессоры используются в суперкомпьютерах или мощных рабочих станциях, но теперь они доступны и всем остальным. Использование массивно-параллельной архитектуры Xeon Phi позволяет значительно ускорить исполнение целого ряда задач, причём подготовка кода для них требует минимальных затрат, особенно в сравнении с некоторыми другими ускорителями.

То же самое можно сказать и про другой продукт, доступный в Selectel Lab — универсальный FPGA-ускоритель серии Эйлер, сделанный на базе чипсета Intel Arria 10GX. Устройство имеет производительность на уровне 1,5 Тфлопс при этом потребляет не более 50 Вт. Оно оснащено собственной памятью DDR4 4 Гбайт и обладает тремя встроенными сетевыми интерфейсами со скоростью 1, 10 и 40 Гбит/с. Ускорение расчётов на некоторых задачах может достигать 50-200 раз. Причём для того, чтобы эффективно использовать всю эту мощь, не требуется долгое обучение (есть SDK для OpenCL), а специалисты Selectel помогут в этом деле. Сама плата ускорителя и ПО для него разработаны в России компанией «Алмаз-СП».

Наконец, последнее по счёту, но не по важности решение, доступное участникам Selectel Lab — это инновационные модули памяти Intel Optane на базе технологии 3D XPoint. Мы уже знакомились с этой технологией на примере модулей для ПК. По производительности 3D XPoint находится между оперативной памятью и твердотельными накопителями, при этом Intel Optane значительно дешевле DRAM и в то же время значительно надёжнее любого SSD. В Selectel Lab можно испытать Intel Optane P4800X и в качестве отдельного накопителя (например, для работы базы данных), и в качестве интеллектуального посредника между RAM и обычными накопителями в режиме Intel Memory Drive — в этом случае работа Intel Optane абсолютно прозрачна для системы и не требует никакого дополнительного управления данными.

Все эти новейшие серверные технологии Intel можно совершенно бесплатно протестировать в Selectel Lab — достаточно оставить заявку на сайте проекта.

Источник: servernews.ru