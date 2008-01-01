Пресса о нас

Хостинг-провайдер Selectel провел опрос руководителей и ведущих сотрудников IT-подразделений 180 средних и крупных российских компаний с целью изучить спрос на облачные услуги. Кроме того, в рамках исследования эксперты Selectel определили наиболее популярные ИТ-решения, которые компании переносят в облако.

Как отметили в Selectel, на российском рынке уже давно наблюдается тенденция миграции ИТ-инфраструктуры частных компаний в облако. При этом облачные ИТ-услуги сегодня являются активно развивающимся сегментом информационных технологий не только в России, но и в мире. Даже блокчейн и криптовалютные проекты освоили облачные решения — можно майнить биткоины, не имея соответствующего оборудования, достаточно доступа в интернет. Одна из главных причин такой миграции применительно к российскому рынку — это желание компаний снизить расходы на постоянно дорожающую ИТ-инфраструктуру, особенно в период экономической нестабильности. Кроме того, переход в облако — это, пожалуй, один из эффективных способов настроить бизнес-процессы компании, а также легко и быстро масштабировать бизнес. Также облако дает возможность небольшим компаниям с ограниченными затратами на ИТ использовать самые современные решения и значительно экономить на приобретении и содержании собственных информационных систем и даже полностью отказываться от них.

Широта использования облачных технологий

Судя по результатам исследования, большая часть респондентов применяют облачные технологии в бизнесе. Об этом заявили более 80% участников опроса. Планируют использовать облако 9% опрошенных. Тех, кто еще задействовал облачные решения для бизнеса и не собирается этого делать, набралось 11%. В данном случае учитывались все варианты опыта использования облачных технологий — от хостинга корпоративного сайта до организации полноценных инфраструктурных проектов.

Доля сотрудников компаний, использующих облако для работы каждый день

Показательным является и количество сотрудников компании, которые ежедневно работают в облаке. Доля компаний, в которых все сотрудники пользуются облачными решениями, составила 24%. Еще 40% респондентов заявили, что в их компаниях облаком пользуются до 50% сотрудников. Еще 26% участников опроса указали, что от 51% до 99% сотрудников каждый день работают в облаке. А 10% опрошенных не ответили на вопрос, сославшись на конфиденциальность.

Потребности заказчиков в облачной инфраструктуре

Как отметили в Selectel, исследование выявило недостаточное понимание респондентами того, что такое облачные вычисления. Многие из участников опроса отнесли к ним виртуализированную инфраструктуру on-premise, хотя такие системы не соответствует строгому определению NIST. По данным исследования, 65% респондентов используют виртуализированную инфраструктуру, развернутую на своей корпоративной площадке. Облачного провайдера и виртуальную среду для размещения своих ИТ-систем и приложений используют 19,9% опрошенных. Только облако задействуют 13,7% участников опороса. Еще 1,2% респондентов не определились со своими потребностями в этом вопросе.

«Говоря об инфраструктуре on-premise, надо понимать, что в этом случае компания становится поставщиком услуг для самой себя, — считает Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel. — Только большие и технологически развитые компании могут позволить себе настоящие облака on-premise, масштабируемые и гибкие. Если же у компании десять серверов в арендованной стойке в дата-центре, ей недоступны главные преимущества облака — гибкость и масштабируемость. Такие предприятия, по сути, оперируют виртуализированной средой без возможности масштабирования, изменений параметров инфраструктуры и т. д. При этом потребление ресурсов осуществляется по классической модели с капитальными затратами на собственное оборудование и покупку сервиса у одного из вендоров».

Исследование Selectel выявило и потребности компаний в виртуальных машинах. Дело в том, что необходимое компаниям количество виртуальных машин оказывает непосредственное влияние на рынок облачных услуг и предлагаемых сервисов. Наибольшее количество виртуальных машин (10—15 тыс. на одного заказчика) сегодня востребовано в отраслях, наиболее активно использующих информационные технологии — в телекоммуникациях, финансовом секторе и ИТ. Далее следуют компании финансового сектора, розничной торговли, учреждения культуры и образования, производство, строительство и т. д.

При этом, как отметили в Selectel, значительному снижению затрат на виртуализацию способствует использование решений OpenSource. Сегодня на рынке таких решений уже достаточно много, включая такие зарекомендовавшие себя технологии, как OpenStack и Linux, которые можно внедрять для промышленных облаков высокой надежности. Александр Тугов считает, что использование решений OpenSource особенно выгодно компаниям, владеющим большой ИТ-инфраструктурой, так как позволяет добиться существенной экономии на лицензиях.

Опрос также показал готовность компаний к переходу на облачные вычисления. Результаты оказались неоднозначными, несмотря на то, что практически все респонденты признают важность и необходимость использования облачных технологий в бизнесе. По данным опроса среди компаний, не использующих облачную инфраструктуру, 56% и далее не планируют двигаться в этом направлении, размещая данные на физических серверах. Еще 11% собираются использовать облако, но пока не знают когда. В ближайшие год-два облачные технологии планируют использовать 14% респондентов, а в ближайшие 3-5 лет — 19% участников опроса.

Эксперты Selectel считают, что решение о миграции в облако следует принимать исходя из конкретных бизнес-процессов. Однако виртуализация не всегда оправданна. Далеко не все приложения и задачи получат преимущества от переноса на виртуальные машины. Некоторые высоконагруженные приложения после миграции могут работать медленней.

«Существуют технические ограничения систем виртуализации, снижающие скорость операций чтения-записи дисков, интенсивность сетевого обмена данными. Сейчас у некоторых провайдеров появилась возможность заказа физического сервера по облачной модели, когда клиент может удаленно управлять физическим сервером так же гибко, как виртуальной машиной в облаке», — отметил Александр Тугов.

Если говорить о проблемах, которые возникают у компаний при выборе облачных решений, то на сегодняшний день вопросы безопасности отошли на второй план. По данным опроса основной проблемой в сфере ИТ для компаний является недостаток бюджета — об этом заявили 52,9% респондентов. Еще 38,2% опрошенных сослались на нехватку кадров. Среди значимых проблем 12,7% участников опроса отметили и «зоопарк» оборудования (использование различных технических решений в ИТ-инфраструктуре). За безопасность опасаются 11,8% опрошенных. Ожидают проблемы, связанные с непрерывностью работы ИТ-инфраструктуры, 9,8% респондентов. Необходимость модернизации ИТ-систем пугает 3,9% респондентов. Для 2,9% проблемой может стать Федеральный закон № 152. Проблем, связанных с сетевой инфраструктурой и взаимодействием с партнерами/вендорами, ожидают по 1% опрошенных соответственно.

Опрос показал, что облачные технологии в России уверенно развиваются и о необходимости их использования задумываются все больше компаний как частного, так и государственного сектора.

«Цифровая трансформация из теоретической концепции уже перешла в разряд best practices ведущих компаний, — считает исполнительный директор компании Selectel Олег Любимов. — Облачные технологии являются неотъемлемой частью этого процесса. Результаты нашего исследования показывают, что бизнес понимает преимущества облаков и готов использовать их максимально широко, даже в критически важных процессах.

Он также отметил, что Selectel прогнозирует ускорение процесса замещения виртуализированной on-premise инфраструктуры на мощности провайдеров, потому что только в рамках такого сценария они смогут получить максимальный экономический эффект. При этом господин Любимов добавил, что развитие, безусловно, требует существенных инвестиций: в оборудование, технологии, человеческий капитал. Однако в партнерстве с облачными провайдерами компании будут трансформироваться быстрее, с меньшими затратами и рисками.

Исполнительный директор Selectel также выделил еще один важный фактор развития облачных технологий в бизнесе — это преодоление технологического разрыва. «Финансовые возможности компаний, их географическое положение могут ограничить доступ к технологиям, — уверен Олег Любимов. — Это серьезный вызов в мире глобальной конкуренции. Провайдеры не только демократизируют доступ к технологиям, предлагая потреблять их по сервисной модели. Они помогают пользователям без глубоких специальных знаний эффективно использовать облачные решения».

Источник: ict-online.ru