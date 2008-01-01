Пресса о нас

О тенденциях российского рынка Центров обработки данных (ЦОД), создании инновационной тестовой лаборатории Selectel Lab и о применении новейших технологий в интервью TAdviser рассказал Петр Щеглов, директор по продуктам российского IaaS-провайдера Selectel.

TADVISER: Петр, расскажите, какие тенденции сегодня демонстрирует российский рынок ЦОД?

ПЕТР ЩЕГЛОВ: В продолжение тренда предыдущих лет рынок дата-центров развивается достаточно активно. На услуги ЦОД сохраняется спрос со стороны крупных компаний, многие из них переносят свои вычислительные ресурсы на коммерческие площадки. Одновременно с этим растут инфраструктурные потребности облачных провайдеров: некоторые вырастают из собственных дата-центров, другие изначально делают ставку на аренду мощностей. Иностранные компании, ведущие бизнес в России, также вносят свой вклад в развитие рынка. Следуя требованиям законодательства, они переносят свои корпоративные информационные системы на локальные площадки. Все это способствует дальнейшему наращиванию мощностей в российских ЦОДах.

TADVISER: Как вы считаете, будут ли наблюдаться качественные или количественные изменения характеристик роста в ближайшие годы?

ПЕТР ЩЕГЛОВ: Рост российского рынка дата-центров продолжится. Однако уже сегодня происходят качественные изменения, и спрос быстро смещается с относительно простой услуги размещения оборудования компании в коммерческом дата-центре (colocation) на аренду вычислительных ресурсов различных видов (IaaS — Infrastructure as a Service) — от выделенных серверов до виртуальных частных облаков. Заказчики понимают, что переход на аренду инфраструктуры позволяет перевести в разряд операционных расходов не только закупки оборудования, но и лицензии на программное обеспечение. Тем временем, поставщики услуг IaaS повышают уровень утилизации серверов за счет применения технологий виртуализации и способны предложить клиентам интересные цены на вычислительные ресурсы. В результате для большинства клиентов аренда ИТ-инфраструктуры оказывается экономически оправданной. Особенно большой интерес вызывают сервисы с тарификацией по принципу «Pay-as-you-go», когда оплата производится только за фактически использованные вычислительные ресурсы.

Операторы дата-центров будут по-прежнему предоставлять и свои классические услуги colocation, как традиционным клиентам, так и провайдерам сервисов IaaS. В этом свете лучшие позиции оказываются у операторов с географически распределенной сетью дата-центров и мощными каналами связи, потому что для IaaS-провайдеров такие партнеры представляют больший интерес.

Наконец, нельзя забывать о принципиально новых направлениях, например, «туманных» вычислениях, которые развиваются на волне интереса к блокчейну. В Selectel мы работаем над пилотным проектом в этой области и считаем, что в будущем здесь могут возникнуть новые решения, которые вступят в конкуренцию с традиционной инфраструктурой дата-центров.

TADVISER: Расскажите, какие возможности открывают заказчикам новые предложения операторов ЦОД, в частности, вашей компании?

ПЕТР ЩЕГЛОВ: Не обобщая, скажу, что мы стремимся предлагать максимально широкий спектр продуктов и услуг с высоким уровнем кастомизации. При этом делаем упор на партнерство с мировыми лидерами ИТ-рынка, чтобы вместе создавать качественные решения.

В 2017 году мы запустили новую панель управления услугами, которая значительно повысила комфортность и скорость заказа услуг, провели модернизацию нашего облачного хранилища, увеличили мощности виртуального частного облака Selectel VPC. Актуальным вызовом становится обеспечение информационной безопасности, поэтому у нас появились новые партнеры и решения для защиты серверов от сетевых атак. Кроме этого растущие запросы заказчиков подталкивают нас постоянно модернизировать свои дата-центры.

Как я уже говорил, динамично растет рынок IaaS, и мы уже видим, что пересмотр партнерской программы Selectel с упором на сотрудничество с системными интеграторами и провайдерами IaaS-услуг был верным решением. В рамках совместных проектов мы стали предоставлять заказчикам больше вычислительных ресурсов, больше места, больше сервисов.

С целым рядом технологических партнеров мы запустили Selectel Lab — специальную зону, в которой новейшие технологии вендоров доступны для бесплатного тестирования. Благодаря этой зоне все желающие имеют возможность протестировать новые решения на своих задачах и принять взвешенное решение об их использовании.

TADVISER: Расскажите, что показали первые результаты работы Selectel Lab?

ПЕТР ЩЕГЛОВ: Несмотря на то, что проект запущен только в августе, Selectel Lab динамично развивается, и несколько заказчиков уже приняли решение об аренде самого современного оборудования, протестировав его вживую. Мы начали с нескольких решений компании Intel, в частности многообещающей платформы Intel Xeon Scalable, но сейчас в тестовой зоне уже есть и сетевые сервисы Wallarm, и средства резервного копирования на базе продуктов Veeam, и облачная система МойОфис.

TADVISER: Опишите, кто на сегодняшний день участвует в Selectel Lab?

ПЕТР ЩЕГЛОВ: В тестовую зону приходят как наши действующие клиенты, так и новые компании, которым интересно познакомиться с самыми современными технологиями. Среди использующих возможности Selectel Lab есть и коммерческие организации, и научные. Единого портрета тестирующих нет, но есть одна объединяющая черта: большинству резидентов не хватает существующих ресурсов для решения текущих задач.

В целом мы открыты для всех, кто хочет разобраться в многообразии современных ИТ-решений и выбрать оптимальный вариант из доступных среди продуктов Selectel. Но иногда нам приходится отказывать в тестировании. Мы не допускаем к тестам одиночек-майнеров, которые рассчитывают получить на пару недель высокопроизводительную вычислительную систему и добыть себе еще немного криптокоинов.

TADVISER: Почему вы выбрали для Selectel Lab решения Intel? Какие именно технологии доступны для заказчиков сегодня?

ПЕТР ЩЕГЛОВ: Intel является нашим ключевым партнером по аппаратным решениям. И поскольку сроки запуска нашей тестовой зоны совпали с выпуском ряда новых продуктов Intel — процессоров Xeon Scalable, дисков Optane, контроллеров Xeon Phi и FPGA — мы смогли сразу же предложить заказчикам самые современные решения. Предложение включить эти продукты в Selectel Lab получило полную поддержку со стороны Intel. Любопытно, что заявки на тестирование этих новинок приходят к нам в том числе из Европы, где они пока еще в дефиците.

TADVISER: Но если говорить об оснащении ЦОД в целом, по какому принципу вы выбираете решения для расширения сети своих дата-центров?

ПЕТР ЩЕГЛОВ: Любые продукты и решения, которые используются в инфраструктуре наших дата-центров, проходят длительное тестирование в условиях, приближенных к «боевым». В период тестирования мы плотно взаимодействуем с вендором для того, чтобы максимально адаптировать устройство под наши нужды. Отдельно происходит анализ экономики работы с новым продуктом, возможности интеграции в наши системы управления и так далее. Это касается и инженерных систем, и сетевого оборудования, и вычислительных платформ, и программного обеспечения.

Современная облачная реальность требует просчитывать каждый шаг и оценивать его экономическую целесообразность. В конечном счете, нам нужно предложить заказчику самый выгодный и надежный сервис, и для этого нужно тщательно выбирать не только аппаратные решения, но и программные продукты. К счастью, и проприетарные платформы, такие как VMware, и системы с открытым исходным кодом, включая OpenStack, практически сразу обеспечивают поддержку новинок ведущих производителей аппаратных решений. В частности, представленная в Selectel Lab новая платформа Intel Xeon Scalable, уже сейчас дает многократный прирост производительности в реальных задачах наших заказчиков.

Источник: tadviser.ru