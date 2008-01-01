Пресса о нас

Спрос на облачные сервисы год от года растет. Параллельно повышаются требования к провайдерам услуг. От коммерческих дата-центров сегодня ждут не только надежности и дополнительных гарантий сервиса, но также и удобства, например, в управлении услугами.

Облачный рынок в России растет, опережая динамику рынка ИТ — на уровне 25-30% в год. По данным TAdviser, более 60% организаций из разных отраслей экономики России подтверждают использование облачных сервисов в 1 полугодии 2017 г. Главным драйвером для миграции в облако остается экономическая целесообразность — возможность арендовать «железо» или ПО, экономя издержки, а также оптимизировать бизнес-процессы, с тем чтобы повысить эффективность деятельности предприятий.

В структуре облачного потребления в России доминирует IaaS, позволяя крупному бизнесу решать задачи масштабируемости ресурсов и оптимизации затрат. Заказчики все чаще выбирают виртуальную инфраструктуру как универсальную среду для запуска новых продуктов и развития бизнеса, отмечают провайдеры облачных сервисов.

Ожидается, что доля облачных услуг в коммерческих дата-центрах продолжит расти. В 2016 г. она составляла около 30%. При этом на рынке отмечается некоторый дефицит качественных площадок, соответствующих международным стандартам и с высоким уровнем катастрофоустойчивости. По оценке iKS-Consulting, в наиболее выигрышном положении сегодня (как в плане гибкости по отношению к клиентам, так и с точки зрения жизнеспособности) — владельцы больших отказоустойчивых дата-центров, которые располагают достаточными ресурсами для формирования конкурентоспособных предложений.

Новая конъюнктура

За последнее время уровень осведомленности и компетентности российских заказчиков облачных услуг значительно вырос, отмечают в Selectel.

Несколько лет назад клиентам приходилось объяснять базовые для облаков понятия, а сегодня они приходят к провайдеру с хорошо сформулированными запросами. Постоянно повышаются требования к надежности и отказоустойчивости сервисов. SLA из чистой формальности перешел в категорию принципиально необходимых документов, — комментирует Александр Тугов, директор по продуктам Selectel.

Сегодня заказчики хотят более комплексного подхода от дата-центра: только одной виртуальной инфраструктуры уже мало, нужны дополнительные сервисы — поддержка, администрирование информационных систем, — подтверждает Алексей Севастьянов, первый заместитель генерального директора DataLine. — Также часто приходят запросы на облачную инфраструктуру, соответствующую ФЗ-152.

Растут требования к облачным услугам — на первый план выходят и вопросы автоматизации. Это касается как технологических (например, API для всех услуг), так и сервисных аспектов (электронный документооборот, автоматическое выставление счетов и т. д.). Чем выше автоматизированы процессы, тем привлекательнее провайдер, считает Александр Тугов.

Одним из ключевых требований, на которое обращают внимание в первую очередь, остается непрерывность работы бизнес-критичных систем, размещенных в облаке, — подтверждает Максим Березин, директор по развитию облачных услуг компании «Крок». — Количество «девяток» в SLA не является абсолютным показателем. Гораздо важнее, какие технические параметры в SLA гарантирует провайдер. Число «девяток» может быть большим, а параметры мягкими — тогда такой SLA практически невозможно будет нарушить. Облачный SLA «Крок» на текущий момент остается самым жестким на рынке. Он предусматривает высокие штрафы при серьезных технических гарантиях. Например, мы готовы гарантировать производительность дисковой подсистемы до 100 тыс IOPS и ее максимально допустимую деградацию в пределах 3%. Это позволяет размещать в облаке бизнес-критичные сервисы с экстремальными требованиями к производительности.

Критерии выбора провайдера

При выборе поставщика облачных услуг российские заказчики ориентируются уже не только на ценовой фактор. Клиенты с масштабными и долгосрочными проектами учитывают также репутацию провайдера, его опыт, финансовую и организационную стабильность, наличие в портфолио крупных инфраструктурных кейсов, считают в Selectel. В условиях дефицита или отсутствия собственных ИТ-кадров SMB-клиенты отдают предпочтение поставщикам, предлагающим расширенную техническую поддержку и удаленное администрирование, добавляет Александр Тугов.

Важно как наличие масштабируемых ресурсов и возможность гибко изменять их по запросу, так и собственный дата-центр, и хорошая репутация компании, и возможность получить смежные услуги (администрирование, резервное копирование, DR, консультацию по миграции и пр.), комментирует Алексей Севастьянов.

По мере повышения уровня «зрелости» заказчиков все больше внимания уделяется и самому ЦОД, на базе которого предоставляются облачные сервисы. Доверие определяется уровнем отказоустойчивости облака, качеством и оперативностью техподдержки, считают в «Крок». Еще один важный фактор — это управляемость облачной инфраструктуры, наличие API, а также встроенных средств по автоматизации работы с облаком. Для международных заказчиков нередко актуальна совместимость с Amazon Web Services и возможность строить гибридные эластичные инфраструктуры, включающие зарубежные сегменты.

Компетенции службы эксплуатации дата-центра как гарантия бесперебойной работы ЦОД также входят в число требований при выборе провайдера, — дополняет список Максим Березин. — Наши дата-центры обслуживает единственная среди системных интеграторов команда, сертифицированная по стандартам непрерывной работы инженерных систем Uptime Institute. В том числе, эксплуатационная группа может работать и на площадках заказчика, при отсутствии в штате собственных специалистов.

Сегодня провайдеры начинают сегментировать предложение, пробуя адаптировать существующие технологии и сервисы под запросы разных пользователей. Например, появляются специальные инфраструктурные услуги для big data и machine learning, майнинга криптовалют и т. д., рассказывает Александр Тугов.

Со своей стороны, Максим Березин подтверждает, что сохраняется стабильный спрос на услуги по аренде вычислительных ресурсов и дополнительные сервисы, такие как BaaS или DRaaS (рост +35-40% в год). Наряду с этим на фоне нарастающей цифровизации экономики и высокого спроса на аутсорсинг ИТ-услуг провайдер сфокусировался на развитии управляемых сервисов (managed services), в т. ч. предоставляемых на базе сети собственных ЦОД. Как сообщили в пресс-службе «Крок», на сегодняшний день облачный интегратор предоставляет свыше 50 управляемых услуг: от защиты данных и ИТ-инфраструктуры от сбоев до специализированных сервисов, таких как BIM-модель из облака или облачная IoT-платформа.

Также мы предлагаем услугу по аренде и поддержке выделенной инфраструктуры HaaS (HardWare as a Service), которая при статичной или предсказуемой нагрузке со стороны информационных систем заказчика является более экономически выгодной по сравнению с облаком в горизонте 3-5 лет. При этом заказчик всегда может использовать ресурсы любой из трех облачных платформ «Крок», при необходимости временно увеличив объем потребляемых вычислительных ресурсов. Более того тарифы на услуги облачных платформ по умолчанию включены в контракт на аренду выделенной виртуальной инфраструктуры, позволяя заказчику воспользоваться ими быстро и без дополнительных формальностей, — добавил Максим Березин.

Методика составления карты

При подготовке карты Топ 5 самых надежных, гибких и удобных поставщиков облачных услуг оценивалась полнота портфеля и доступность услуг провайдеров — с точки зрения используемых технологий, сервиса и цен.

Было выделено несколько параметров для сравнения: надежность, гарантированность и доступность сервиса, удобство управления услугами, масштабируемость, производительность и локализация.

В рамках параметров оценивалось, в частности, наличие собственных сертифицированных площадок и их количество, уровень квалификации команды инженеров, наличие SLA, гарантии высокой доступности серверов, наличие и качество портала управления, наличие API, а также возможность собственных разработок/доработок под заказчиков.

Сравнительная оценка надежности и гибкости ЦОД-провайдеров облачных услуг

Российский рынок услуг провайдеров ЦОД, достаточно развитый в части предложения площадей и мощностей, сегодня динамично растет в части повышения качества сервиса и расширения предложения. Все глубже уходя в IaaS, заказчики ориентируются на дополнительную функциональность и возможности доработок/кастомизации, которые позволят им, в свою очередь сформировать новые конкурентные преимущества. Гибкость в быстром ответе на меняющиеся потребности рынка становится новым фактором усиления рыночных позиций для провайдеров.