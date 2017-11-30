Пресса о нас

Согласно данным экспертов Selectel и iKS-Consulting, 80% компаний крупного и среднего бизнеса уже используют облачные решения. Активнее всего облачную инфраструктуру применяют в телекоме и финансах. Безопасность перестала быть главным препятствием миграции в облако. Кроме того, все больше потребителей склоняются к гибридной модели ИТ-инфраструктуры. Игроки рынка согласны, что крупные заказчики все чаще стали использовать облака.

Эксперты Selectel и iKS-Consulting провели опрос в период с мая по сентябрь среди руководителей ИТ-подразделений 180 российских средних и крупных компаний, работающих на территории России. В нем участвовали CIO, их заместители, ведущие сотрудники и другие лица, ответственные за развитие ИТ-инфраструктуры. Исследователи выяснили, что 80% опрошенных уже используют облачные решения в бизнесе. Активнее всего облачную инфраструктуру применяют в телекоме и финансах. Еще 9% не применяют облачные решения сейчас, но собираются делать это в ближайшее время. Совсем не используют и не планируют использовать облака только 11% респондентов.

Существенно изменился рейтинг препятствий, с которыми сталкиваются компании при принятии решения о миграции в облако. Если раньше в качестве основной проблемы называлась безопасность, то сейчас она не входит даже в первую тройку (отмечена у 11,8% респондентов). Кроме того, все больше людей стремятся к гибридной модели ИТ-инфраструктуры. 20% респондентов уже перешли к ней. Компании не отказываются от использования существующих вычислительных мощностей on-premise. При этом они также начинают пользоваться мощностями внешних облачных поставщиков.

«Результаты нашего исследования показывают, что бизнес понимает преимущества облаков и готов использовать их максимально широко, даже в критически важных процессах. Мы ожидаем, что компании ускорят замещение виртуализированной on-premise-инфраструктуры на мощности провайдеров. Только так они смогут получить максимальный экономический эффект», — сказал исполнительный директор компании Selectel Олег Любимов.

«Наш ежегодный мониторинг показывает, что в последние два года мы наблюдаем мощный рост потребления облачных услуг в нашей стране. Сегодня это наиболее динамично развивающийся сегмент российского рынка информационных технологий», — подчеркнул генеральный директор «ИКС-холдинга» Дмитрий Бедердинов.

Согласно опросу, большинство респондентов (65%) используют виртуализированную инфраструктуру, развернутую на своей корпоративной площадке. Считают целесообразным размещать свои системы и приложения в облаке on-premise и у облачного провайдера 19,9% опрошенных, только у облачного провайдера — 13,7%. Как объяснил директор по связям с общественностью Selectel Александр Вечерский, результаты исследования показывают, что доля использующих IaaS-сервисы крупных компаний вырастет с 33% в 2017 г. до 41% в 2018 г.

Другие инфраструктурные компании, в портфеле которых есть продуктовые решения в сфере облачных технологий, в целом согласились с исследованием Selectel и iKS-Consulting. Руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud» Никита Дергилев поддержал результаты исследования Selectel и iKS-Consulting. По его словам, быстрее всего растет сегмент IaaS. Он отметил, что модель потребления услуг зависит от потребностей заказчика. Никита Дергилев добавил, что ключевой тренд года — это более частое использование облаков крупными и очень крупными заказчиками. Во многом он основан на постоянно возрастающих требованиях к ИТ в части скорости изменений, зачастую невозможности предсказать на длительный срок потребности бизнеса в информационных ресурсах.

«Техносерв Cloud» предлагает своим клиентам услугу в трех вариантах: публичное облако компании (единый пул виртуальных ресурсов, мощности в котором выделяются по запросу и разделены логически), частное облако (весь объем ресурсов выделен под одну компанию) или гибридное облако. По словам Никиты Дергилева, гибридный вариант наиболее перспективен, так как позволяет добиваться оптимальной гибкости при лучшем соотношении цены и гарантии производительности. «При построении гибридного облака частное облако или существующий ИТ-ландшафт заказчика интегрируется с нашим публичным облаком, заказчик сам определяет, для каких задач стоит запросить ресурсы из публичной инфраструктуры», — пояснил он. Представитель «Техносерв Cloud» отметил, что наиболее востребованные услуги в области IaaS — виртуальный дата-центр и S3-совместимое хранилище.

Вице-президент по технологическому консалтингу Oracle СНГ Павел Захаров считает, что «движение в облака неизбежно». По его словам, именно этим путем вычисления будут развиваться в течение следующих нескольких лет. Поэтому Oracle активно инвестирует в создание приложений, платформенных и инфраструктурных сервисов Oracle Cloud. «За последние пять лет Oracle выпустила более 3500 сервисов SaaS и свыше 125 сервисов PaaS. И, как показали результаты 2017 финансового года, у Oracle самый быстрорастущий облачный бизнес среди мировых ИТ-лидеров — 60% по итогам 2017 финансового года», — поделился цифрами Павел Захаров.

«Все больше компаний осознают преимущества облачных технологий: снижение стоимости, ускорение внедрения, расширение функциональности, повышение гибкости», — рассказал специалист Oracle СНГ. Он привел данные собственного исследования компании, согласно которому, важными приоритетами бизнеса в настоящий момент являются оптимизация бизнес-процессов (отмечают 78% респондентов) и повышение гибкости использования существующих ресурсов (50%). Облачные сервисы рассматривают 52% финансовых директоров крупных компаний как важный инструмент оптимизации бизнеса. При этом 100% опрошенных CFO осведомлены о феномене облачных сервисов, 75% видят в них возможность сокращения затрат на ИТ и половина — минимизации капитальных расходов. Павел Захаров сообщил, что на сегодня наиболее развитые сегменты облачных решений — это SaaS и IaaS, но PaaS развивается наиболее высокими темпами.

По его словам, действительно существует тренд перехода на облачные решения в России и мире. Например, за последний год это направление выросло на 20%. Согласно прогнозам Oracle, к 2025 г. количество корпоративных центров обработки данных сократится на 80%, и такая же процентная доля ИТ-затрат будет направляться на облачные сервисы. Также, согласно прогнозу, к 2025 г. вся разработка и тестирование приложений уйдет в облака», — отметил Павел Захаров. Кроме того, отраслевые эксперты ожидают, что в 2025 г. в облако мигрирует 87% рабочих приложений.

Источник: www.comnews.ru