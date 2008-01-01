Пресса о нас

О том, как облачный рынок может повлиять на экономику страны и как можно заработать на интеграции IaaS и блокчейн, в интервью РБК+ рассказал Олег Любимов, исполнительный директор компании Selectel.

— Сейчас много говорят о цифровой экономике. Как вы считаете, это маркетинговая история или все-таки технологическая?

В профессиональной среде такая терминология не используется, потому что она слишком общая и неопределенная. Вы вряд ли услышите от IT-специалистов фразу: «Давайте разработаем новый сервис с учетом требований цифровой экономики». Человек, который так скажет, будет выглядеть странно потому, что непонятно, что он имеет в виду. Рынок работает с учетом реальных, а не абстрактных трендов.

— Какие тренды сейчас можно назвать определяющими?

С одной стороны, это общеэкономический, не связанный с конкретными технологиями тренд перехода от производства материальных ценностей к сфере услуг и параллельное изменение модели потребления — вместо приобретения вещей люди предпочитают использовать сервисы. Например, вместо владения машиной — каршеринг. Хотя для России это пока новый тренд, но все равно уже показательный. С другой стороны, оказывает влияние технологический тренд: требуется все больше вычислений и хранения данных, которые из-за централизации все менее выгодно держать на своей стороне и все более выгодно — отдавать провайдеру, который на этом специализируется. Дополнительный импульс дает софтверизация окружающей нас действительности. Если раньше лампочка представляла собой лишь нить накаливания в стеклянной оболочке, то сейчас в лампы встраивают контроллеры, которые позволяют удаленно со смартфона регулировать яркость и другие параметры.

Именно интеграция, взаимодополнение этих процессов и приводят к росту популярности облачных услуг. Это и перенос пользовательских приложений с компьютера в интернет (SaaS), и облачная инфраструктура (IaaS).

— Но ведь об облаках говорят уже давно. Почему этот тренд стал актуальным именно сейчас?

Дело в том, что еще 10-15 лет назад линии связи не позволяли полноценно использовать облачные сервисы. Если доступ в Интернет осуществляется через модем и раз в полчаса соединение рвется, пользоваться офисным пакетом в облаке сложно. Что же касается давно ведущихся «околооблачных» разговоров, то на российском рынке несложно быть визионером. Надо посмотреть, что происходит на западе сейчас и предположить, что через 3-5 лет мы будем делать то же самое. Уровень проникновения облачной инфраструктуры в бизнес у нас заметно ниже. На западе подавляющее большинство компаний используют так или иначе мощности облачных провайдеров. Только продуктами AWS пользуются половина американских фирм, а если добавить остальных глобальных провайдеров — Microsoft и Google, то суммарное проникновение IaaS в экономику США составит 70-80%. В России же больше половины вычислительных мощностей до сих пор находится на стороне владельца — on-premise.

По данным исследования Forrester и SAP, в 2015 году российский облачный рынок вырос на 31,6%, а в 2016 — уже на 43%. Среднегодовой темп роста рынка в период 2016–2020 гг. составит 20,9%. И несмотря на довольно высокие темпы роста доля России в общемировом облачном рынке к 2020 году составит лишь 0,4%.

— Что мешает облакам развиваться в России?

Selectel традиционно работает с интернет-компаниями, разработчиками приложений и игр, онлайн-ритейлерами, то есть с представителями того самого цифрового бизнеса. Мы все еще растем, но уже чувствуем «стеклянный потолок», потому что этот рынок конечен. Одной из новых точек роста для нас может стать выход на компании традиционных секторов бизнеса, которые вне зависимости от основной специализации постепенно увеличивают расходы на IT. Но у таких компаний, особенно с государственным участием, всегда повышенные требования к хранению персональных данных, соблюдению конфиденциальности и так далее. Недавно на отраслевом мероприятии мой коллега общался с представителями производственных компаний. 80% тех, с кем удалось поговорить, заявили, что никакие данные за пределы предприятия выносить категорически нельзя.

— Но ведь у крупной компании — государственная она или нет — затраты на ИТ-инфраструктуру должны быть колоссальными, так что и потребность их сократить за счет перехода в облака должна быть. Почему же этот путь не используется?

Постепенно в России появляется возможность выносить в облако персональные и конфиденциальные данные. Но о размещении секретных данных в облаках говорить преждевременно. Возможно, когда-нибудь это будет реально, но скорее всего на базе каких-то специализированных площадок и сервисов.

— Но даже на секретных предприятиях есть часть данных, которые не связаны с секретами. Рассматривают ли они варианты гибридной инфраструктуры?

У Selectel есть несколько кейсов, связанных с игроками финансового рынка, для которых вопросы информационной безопасности также приоритетны. У них есть биллинговая информация, которую они безусловно хранят на своей стороне в специально защищенных участках инфраструктуры, под наблюдением и контролем. Но данные, которые связаны с маркетингом, обучением, трейдингом, они выносят в облака. Так что примеры гибридной облачной инфраструктуры есть и их число быстро растет.

— Если сейчас на госуровне реализуется стратегия движения в сторону цифровой экономики, может быть, ситуация в ближайшее время изменится? Можно ли оценить объем этого перспективного рынка, открывающегося в связи с новой любовью нашего правительства?

Должна измениться. Фактически руководство страны сейчас задает вопрос: «Весь мир в облаке. Почему вы до сих пор не там?». Появление новых компаний, становящихся клиентами облачных провайдеров, как минимум поможет сохранить существующий тренд на рост на 30-40% в год. Это уже серьезный вклад. Ведь чем больше база, от которой вы растете, тем сложнее сохранять темпы в относительных цифрах. 30% к тысяче рублей и 30% к миллиарду — разные числа.

Аналитики iKS-Consulting прогнозируют, что среднегодовой рост российского рынка IaaS в период с 2015 под 2020 гг. составит 34,3%. В результате к 2020 году объем рынка IaaS в России превысит 15 млрд рублей.

— Каковы темпы роста вашей компании?

Выше рынка. Рынок IaaS в России растет на 30-40% в год, Selectel — на 50-60%. Причин много: от качества и широты спектра предоставляемых услуг до конкурентной ценовой политики и эффектов регуляции. В последние 2-3 года идет постепенная миграция отечественных клиентов от западных операторов к российским. Если 2-3 года назад это было вызвано в большей степени резко возникшей курсовой разницей, то сейчас к этому добавляется осмысление требований по хранению персональных данных. Пока правоприменительная практика ограничена, но по мере ее совершенствования, это станет еще одним дополнительным толчком к росту рынка.

— Т.е. отечественный рынок защищен от конкуренции с зарубежными компаниями?

Сегодня наш рынок выглядит достаточно рискованным и не очень интересным для западных компаний. Но развиваясь, мы учитываем, что в перспективе в России появятся и глобальные игроки, что приведет к серьезному переделу рынка. Поэтому мы стараемся отвести наши услуги от прямой конкуренции с крупнейшими мировыми провайдерами облачной инфраструктуры, предлагая дополнительные сервисы, более гибкие, клиентоориентированные, интегрированные, связанные с расширенной техподдержкой, которые глобальные игроки просто не будут предлагать.

— Насколько вероятно появление в России подобного Amazon собственного крупного игрока?

Это маловероятно, потому что при требуемых колоссальных инвестициях в этом нет практической необходимости.

— Но консолидация российского рынка возможна?

Любой рынок по мере зрелости приходит к консолидации. Это видно на примере рынка интернет-провайдеров. Со временем подобное будет происходить и на рынке облачных услуг. Но чтобы началась консолидация, сначала должна состояться стандартизация услуг. Трудно объединить компании, оказывающие аналогичные услуги на разном стеке технологий, с использованием разного оборудования, с различными подходами к биллингу услуг и организации клиентского сервиса. Потеря части клиентской базы в процессе неизбежна. Так что пока стандартизации не произойдет, вряд ли можно ожидать крупных сделок в этой области. К тому же обычно подобные сделки проходят на частично заемные деньги, которые в России сейчас не дешевы и не вполне доступны.

— За счет чего тогда расти рынку в целом и вашей компании?

За счет крупных и средних компаний, которые не работают в IT-сегменте, но чьи потребности в IT-инфраструктуре велики — например, крупный офлайн-ретейл. Они уже готовы переходить в облака, и это хорошая точка роста. Другое перспективное направление — это инновации в услугах. Мы ищем решения, которые могут быть комплиментарны нашим в области SaaS, информационной безопасности, телекома и так далее, которые можно предлагать клиентам в дополнение к IaaS.

Одним из интересных направлений мы считаем блокчейн. Пока шумиха идет вокруг криптовалют, но блокчейн ими не ограничивается — это просто наиболее раскрученное направление. Мы рассматриваем возможность интеграции наших услуг с отдельными блокчейн-решениями.

Блокчейн привлекает интерес как российского бизнеса, так и госструктур. В рамках Международного Авиасалона МАКС-2017 было объявлено о создании технологического блокчейн-консорциума для инфраструктуры массовой городской авиации и аэротакси, который получил название Blockchain.Aero. В Татарстане изучают возможности внедрения блокчейна в госуправлении и финансах — от документооборота до здравоохранения. В августе текущего года Росстандарт объявил о формировании технического комитета по стандартизации «Программно-аппаратные средства технологий распределённого реестра и блокчейн». В конце лета 2017 года в рамках Комитета по информационной безопасности АРПП «Отечественный софт» создана рабочая группа по блокчейн-технологиям и криптовалютам.

— Как блокчейн будет интегрирован с IaaS?

При майнинге традиционных криптовалют (биткоин, эфириум и т. д.) сотни тысяч людей с помощью видеокарт в ПК, специального оборудования выполняют не имеющие практической пользы математические операции, перебирая хэши в попытках найти блок, который даст им нужную криптомонету. И чтобы заработать на этом, необходима глубокая степень понимания того, что происходит на рынке, разбираться в токенах, биржах, обменных курсах.

Но появляются блокчейн-проекты (в том числе российские), которые предлагают майнерам зарабатывать на решении практических задач: хостить сайты и игровые серверы, поддерживать работу распределенных приложений, хранить массивы данных. Образно говоря, такие блокчейн-проекты становятся «проводниками» между вычислительной мощностью частных пользователей и теми, кому интересно ее потреблять. Мы хотим пойти дальше и вместе с такими платформами создавать облачные решения энтерпрайз-уровня. Сейчас ведем переговоры с несколькими подобными проектами, с одним из них подписываем меморандум о сотрудничестве. Вычислительные ресурсы, которые аккумулируются в децентрализованном облаке, мы будем интегрировать со своими системами и использовать в отдельных продуктах. Эти продукты будут совмещать преимущества децентрализованных систем (отказоустойчивость, неограниченная масштабируемость, низкая стоимость использования) и профессиональной облачной инфраструктуры (автоматический биллинг, стандартизированный документооборот, квалифицированная техподдержка, гарантированный SLA).

— Сколько вы сможете на этом заработать?

Не стану сейчас делать прогнозы. Отмечу лишь, что на сегодняшний день себестоимость наших ресурсов выше, чем децентрализованных. Кроме того, используя их, мы остаемся в OPEX. Значит, бизнес на этом делать можно.

— Что принесет развитие облачного рынка государству в целом?

Государству важно сохранять высокую эффективность экономики, высокую производительность труда, высокую доходность на единицу вложенного капитала. Облачные решения в большинстве случаев повышают эти показатели.

Источник: rbcplus.ru