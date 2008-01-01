Пресса о нас

Корреспондент TelecomDaily беседует с представителем одной из крупнейших сетей ЦОДов в России о специфике рынка, мобильных ЦОДах, так называемой гонке технологий. Технический директор Selectel Кирилл Малеванов подчеркивает, что все больший крен рынка в сторону аренды ИТ-инфраструктуры постепенно меняет сам профиль потребления услуг.

Какие требования к коммерческим дата-центрам выходят сегодня на первый план?

Ещё несколько лет назад клиенты в основном ориентировались на низкое ценовое предложение. Сегодня акцент смещается: на первый план выходит непрерывность оказания услуг. Это связано с изменением портрета потребителя. Большие компании всё чаще отказываются от on-premises решений в пользу аренды ИТ-инфраструктуры у коммерческих провайдеров. Для них неприемлемы даже кратковременные перебои в работе информационных систем, и они предъявляют максимально высокие требования к отказоустойчивости.

Гарантировать бесперебойную работу — не просто инженерно-техническая задача. Многое зависит от стабильных отношений с собственниками недвижимости (в идеале провайдер должен владеть зданием дата-центра и землей под ним), поставщиками электроэнергии, вендорами. Важную роль играет профессиональный уровень команды и верно построенные процессы (проведение регламентных работ, действия в нештатных ситуациях и т. д.). Отмечу, что если раньше клиенты спрашивали о сертификации инфраструктуры, теперь интересуются подтверждением квалификации сотрудников.

Может ли в сегодняшних условиях выжить небольшой ЦОД? Какой «минимум» нужен для успешного ведения бизнеса?

Дата-центр на 50-60 стоек может быть успешен, но только как нишевое предложение. Уникальность может быть связана с его местоположением или, например, с связностью с определенными объектами, такими как железнодорожные узлы, телецентры, предприятия атомной энергетики, космической отрасли и т. д. У небольшого дата-центра может быть своя специфика. Так, на волне интереса к майнингу криптовалют начали открываться специализированные майнинг-фермы (большинство из которых назвать дата-центром можно только с натяжкой). Пока крупные провайдеры скептически оценивают эту спекулятивную нишу, в ней будут появляться всё новые мелкие игроки.

Какова, на ваш взгляд, сфера применения так называемых малых мобильных ЦОДов. Насколько вообще они актуальны сегодня?

Нет смысла рассматривать мобильные ЦОДы как альтернативу традиционным дата-центрам. Но в определенных ситуациях они будут полезны. Например, сырьевые компании могут использовать их для организации инфраструктурных узлов на месторождениях. В любом случае, спектр применения мобильных дата-центров сильно ограничен, а степень отказоустойчивости не высока.

Что отличает современный коммерческий дата-центр в техническом отношении?

Развитая сетевая инфраструктура, способная «переварить» стремительно растущий объём интернет-трафика. Высокая энергоэффективность за счёт использования современных технологий охлаждения и более экономичного оборудования. Защищенность основных систем от различных киберугроз.

Насколько «гонка технологий» усиливает конкуренцию на рынке?

Конкуренцию подгоняет не «гонка технологий», а общая тенденция цифровизации бизнеса. Как раз в борьбе за клиента провайдеры осваивают новые технологии, на которые формируется спрос. Ведущие игроки рынка давно не ограничиваются только колокейшн, предлагая облачные услуги по моделям IaaS и SaaS. В наиболее выигрышном положении находятся те, кто способны предложить полный спектр инфраструктурных продуктов и услуг с высоким уровнем кастомизации.

Источник: «TelecomDaily»