Пресса о нас

Ресурсы хостинг-провайдера Selectel оказались частично недоступны из-за уязвимости в системе блокировки сайтов Роскомнадзора, заявила компания.

«Ряд операторов связи, использующих систему контроля блокировки сайтов „Ревизор“, ограничили доступ к интернет-ресурсам провайдера без законных на то оснований. Ранее с подобной проблемой уже столкнулись официальный сайт президента России, мессенджер Telegram, несколько популярных соцсетей и новостных ресурсов», — заявила компания.

«Вследствие подмены IP-адресов в DNS-записях одного из сайтов, который был включен в реестр запрещенных, оказались частично недоступны сайт и панель управления Selectel. Сейчас нам известно о двух операторах связи, ограничивших трафик конечных пользователей на наши IP-адреса. Один из операторов — крупный магистральный. Одновременно мы крайне обеспокоены тем фактом, что хорошо всем известная „дыра“ в системе не закрывается, что регулярно приводит к чрезвычайным ситуациям в рунете», — уточнил проблему техдиректор Selectel Кирилл Малеванов.

Selectel заявил, что делает все возможное, чтобы решить проблему, а также что направил претензии провайдерам и в Роскомнадзор.

В Роскомнадзоре заявили, что уже отправили операторам рекомендации по «некоторым техническим аспектам» блокировки. «Некорректный DNS резолвинг, который осуществляют отдельные операторы связи при блокировке интернет-страниц с противоправной информацией, возникает, когда оператор связи самостоятельно определяет IP-адрес запрещенного интернет-ресурса», — говорится в сообщении ведомства. В этом случае, отмечает Роскомнадзор, под блокировку у отдельных провайдеров попадают добропорядочные сайты.

Роскомнадзор видит системное решение проблемы в том, чтобы законодательно закрепить за ведомством право определять способ блокировки оператором связи.

Источник: www.vedomosti.ru